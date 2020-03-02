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Опубликовано видео рабочей поездки Президента в Кордайский район

Видео было опубликовано в twitter аккаунте Акорды.

Фото : Акорда2 марта 2020, 06:32

Опубликовано видео рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Кордайский район Жамбылской, сообщает zakon.kz.

Видео было опубликовано на официальном twitter аккаунте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев в доме культуры села Сортобе провел встречу с представителями дунганской диаспоры, - говорится в сообщении.


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