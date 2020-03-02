Нужно ли сбривать бороду из-за коронавируса, рассказала врач-трихолог

Коронавирус настолько мелкий, что он проникает через кожу.

Врач-трихолог рассказала, что сбривать бороду и длинные волосы из-за коронавируса или любого другого вируса нет необходимости, но назвала ряд предосторожностей, которые следует соблюдать, передает сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вакцины от коронавируса до сих пор нет. Но профилактические мероприятия никогда не помешают. Чаще всего, если говорят о мерах предосторожности, то подразумевают ношение медицинских масок. Вместе с этим, распространился миф, что для более плотного прилегания маски к лицу надо сбрить всю растительность на лице. Увы, но ни медицинская маска, ни тем более удаление бороды и усов, не даст стопроцентную защиту, рассказала врач-трихолог Ольга Кохас.

Коронавирус настолько мелкий, что он проникает через кожу. Больше вероятность заболеть, если человек будет ходить без одежды. Борода и усы - это длинные волосы, а у волос есть защитная функция. Я бы утверждала, что борода и усы - это защита, - рассказала врач.

Однако защитные функции бороды и усов у мужчин и длинных волос у женщин сработают только в том случае, если вы будете следовать правилам гигиены. Сейчас, когда из-за эпидемии коронавируса в Китае, есть повышенная угроза здоровью, на них стоит обратить особенное внимание, рассказала Ольга Кохас.

Надо понимать, что за бородой и усами нужен определенный уход. Бороду нужно мыть, причем не просто водой, а шампунями. Если под волосами на лице есть высыпания, то надо использовать специальные средства с антисептиком, которые очищают кожу под бородой. Важно ухаживать за бородой в любых обстоятельствах, в любом сезоне, а не сбривать ее из-за вирусов. Я не скажу, что борода - это враг. Тут нет ничего такого, что способствовало бы распространению вирусов, тем более коронавируса, - рассказала врач.

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