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Число жертв коронавируса в Китае достигло 2912 человек

Число заболевших превысило 80 тыс. человек.

Фото : China Daily CDIC2 марта 2020, 07:40

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 026 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц, говорится в сообщении государственного комитета по здравоохранению.

Власти сообщили также, что от общего числа болеют коронавирусом в настоящее время 32 652 человек.

За последние сутки по всей стране были выявлены 202 новых случая заражения, из больниц выписали 2837 человек, скончались 42 человека - все в провинции Хубэй.


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