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Лидера южнокорейской секты, заразившей коронавирусом тысячи человек, осудят за убийство

Этот иск отражает растущее негодование в стране в отношении этой религиозной группы, лидер которой называет себя мессией.

Фото : ВВС2 марта 2020, 07:55

В воскресенье власти Сеула подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи", которые обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний, сообщает zakon.kz со ссылкой на news.tut.by.

По данным официальных лиц, вспышка заболеваемости коронавирусом в этой стране началась с города Тэгу, где последователи этой секты заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.

Этот иск отражает растущее негодование в стране в отношении этой религиозной группы, лидер которой называет себя мессией.

Власти осмотрели всю паству этой секты - 230 тысяч человек, - и примерно 9 тысяч сообщили, что испытывают симптомы коронавируса. 88-летний лидер секты Ли Ман Хи также сдал анализы на коронавирус, результаты которых пока неизвестны.

Тем временем все католические церкви в Южной Корее в воскресенье были закрыты в качестве меры по предотвращению распространения вируса Covid-19.

Отменены также многие другие общественные мероприятия, в частности концерты поп-группы BTS.


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