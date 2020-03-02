Ученые обнаружили положительное влияние коронавируса

В центральных и восточных районах выбросов в атмосферу стало на 10–30% меньше.

Специалисты NASA обнаружили положительный эффект вспышки коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Об этом сообщается на сайте обсерватории компании.

По словам экспертов, закрытие Уханя на карантин и остановка работы местных предприятий привели к сокращению выбросов в атмосферу выхлопных газов от автомобилей и фабрик, это благоприятно сказалось на экологии провинции.

Мы впервые наблюдаем такое сильное снижение выбросов в атмосферу на столь большой территории из-за всего одного фактора, - заявили в NASA.

Отмечается, что экология улучшилась и в других частях Китая. Так, в центральных и восточных районах выбросов в атмосферу стало на 10–30% меньше.

В NASA установили, что остановка предприятий и транспортные ограничения хотя и обернулись серьезными потерями для экономики страны, привели к значительному улучшению экологической обстановки в Ухане.

Исследователи отмечают, что это не первый случай, когда на фоне экономического спада улучшается экологическая ситуация в мире. Аналогичные процессы наблюдались в 2008 году во время глобального экономического кризиса.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!