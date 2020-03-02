Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4212 человек

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня.

Южная Корея с полуночи зарегистрировала еще 476 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 4212, погибли еще четыре человека, - сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Людям посоветовали в ближайшие дни не покидать свои дома.

По данным KCDC на 00.00 понедельника (21.00 по Нур-Султану), из числа новых случаев 377 обнаружены в городе Тэгу, еще 68 - в провинции Кенсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Скончались всего 22 человека, выздоровел 31 человек. Анализы еще 33 799 человек в работе.

Общее число зараженных к Сеуле достигло 91, в Тэгу - 3081 человек, 624 заразились в провинции Кенсан-Пукто, 92 человека - в провинции Кенгидо. В Пусане всего 88 случаев.

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