Международный день тенниса отмечают по всему Казахстану

В Нур-Султане состоялось ежегодное празднование Международного дня тенниса с детьми, тренирующимися по программе "Теннис до 10".

В Нур-Султане день открытых дверей прошёл в Национальном теннисном центре, где участвовали дети, которые занимаются по программе "Теннис до 10". Все они играли в мини-теннис, а также участвовали в эстафетах, сообщает zakon.kz.

В международный день тенниса по всему мира проходят мероприятия, Казахстан не исключение. Основная цель мероприятия сделать праздник для детей. Детский теннис начинается с веселья и увлечения, мы никогда не делаем его сразу спортом, ребёнку должно быть интересно, чтобы его все время тянуло сюда на тренировки. Наша сборная имеет высокие рейтинги и нам важно, чтобы опытные теннисисты делились опытом и была система передачи знаний, - сказал вице-президент федерации тенниса Юрий Польский.

Детский тренер НТЦ "Даулет" Василий Куцан, который непосредственно готовит будущих чемпионов отмечает, что для детей запланированы игры с мячом, мастер класс от игроков национальной сборной по теннису, также будет автограф сессия, где дети смогут поговорить с ними и задать интересующие их вопросы.

Здорово, что федерация проводит такого рода мероприятия. Это большой праздник для детей. Сегодня здесь собралось более 200 детей, которых мы разбили на группы по возрастам. Будет весело и продуктивно, такие мероприятия очень мотивируют детей, - сказал детский тренер НТЦ "Даулет" Василий Куцан.

Праздник был учрежден Международной федерацией в 2013-м году, с тех пор Федерация тенниса Казахстана во главе с Булатом Утемуратовым ежегодно организовывает в этот день различные мероприятия, целью которых является популяризация тенниса.

По словам родителей юных теннисистов, такого рода мероприятия, где они могут сыграть с игроками сборной, сделать фото и взять автограф и потом повесить этот плакат у себя в комнате очень воодушевляет детей.

Дочка занимается уже год, нам очень нравится, за год виден прогресс. В теннис мы пришли не случайно, у меня играла супруга, а потом мы приобщили к теннису нашу младшую дочь. У дочки глаза горят, она очень веселая и получает удовольствие от игры. Мастер класс с профессионалами очень воодушевляет детей, то, что они могут сыграть с ними, сделать фото и взять автограф и потом повесить этот плакат у себя в комнате – это воспоминание, которое для дочери запомнится надолго, - сказал один из родителей детей Михаил Балычев.

Юная теннисистка Медина Алагузова готовится стать чемпионкой Australian Open и пришла на мастер класс ради веселья и возможности сыграть и сделать фото с игроками из национальной сборной.

Теннисом я занимаюсь уже 4 года. Мне очень нравится сегодняшний праздник, я пришла сюда повеселиться, и чтобы поиграть с друзьями. Еще хочу сделать фото с игроками нашей сборной. Мне нравится Александр Бублик потому что он веселый, добрый и смешной. Когда я вырасту, то стану теннисисткой. А моя цель - выиграть первый для Казахстана турнир Большого шлема – "Australian open". Для этого я занимаюсь пять раз в неделю, - сказала юная теннисистка Медина Алагузова.

По мнению Михаила Кукушкина, такого рода мероприятия стали хорошей и доброй традицией перед играми сборной на Кубке Дэвиса.

Когда мы здесь, перед играми на Кубок Дэвиса мы проводим такие мероприятия с детьми. Это очень важно для детишек, думаю, им приятно быть на корте с профессиональными игроками. Это придаст им дополнительную мотивацию, чтобы стать хорошими теннисистами. Также это хорошо для популяризации тенниса в стране, и нам теннисистам дается возможность немного расслабиться и отвлечься после тяжелых тренировок перед Кубком Дэвиса. В моем детстве не было таких мастер-классов, никогда не участвовал, у меня не было такой возможности, и я рад за наших детей, что у них есть такая возможность, - сказал теннисист сборной Казахстана Михаил Кукушкин.

Также в рамках Всемирного дня тенниса и в других теннисных центрах страны прошёл день открытых дверей (Нур-Султан, Шымкент, Петропавловск, Атырау, Актобе, Тараз, Петропавловск, Уральск).

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