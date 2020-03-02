Более 95 тысяч казахстанцев находятся в странах с коронавирусом

Большинство из них студенты, трудовые мигранты, персонал загранучреждений и их семьи, туристы и бизнесмены.

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в других странах будет рассматриваться вопрос об эвакуации казахстанских граждан, передает корреспондент zakon.kz.

По имеющимся данным в указанных странах находится более 95 тысяч граждан, из них 35 тысяч в Корее, 40 тысяч в Америке, 5 100 в Эмиратах, 5000 в Германии, 3000 в Великобритании, 1800 в Италии, 1000 во Франции. Большинство из них студенты, трудовые мигранты, персонал загранучреждений и их семьи, туристы и бизнесмены. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в свое время будет рассматриваться вопрос об эвакуации казахстанских граждан, - сообщил министр на заседании правительства.

Глава ведомства добавил, что в настоящее время среди казахстанских граждан, находящихся за рубежом, не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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