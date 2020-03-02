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Мамин поручил усилить санитарный контроль на казахстанской границе

Также министерству иностранных дел следует внести предложения по переносу ранее намеченных в стране крупных международных мероприятий.

Фото : m24.ru2 марта 2020, 09:42

На заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений по недопущению проникновения коронавирусной инфекции в Казахстан, передает корреспондент zakon.kz.

Министерству здравоохранения усилить санитарно-эпидемиологический контроль на всех пунктах пропуска госграницы и обеспечить готовность к реализации мероприятий запланированных в алгоритме действий, - сказал Мамин.

Также министерству иностранных дел, по его словам, следует внести предложения по переносу ранее намеченных в стране крупных международных мероприятий. Также следует приостановить выдачу транзитных электронных туристических виз для стран с неблагополучной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции.

МИИР - ограничить регулярные рейсы в страны, где идет активное распространение коронавируса. Также поручаю обеспечить увеличение производства медицинских масок и других средств защиты на наших фармпредприятиях. Акиматам регионов усилить противоэпидемиологические мероприятия в государственных и частных организациях, особенно в школах, учебных заведениях, центрах обслуживания населения, - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, акиматам и Минтруда требуется приостановить выдачу разрешений для привлечения иностранной рабочей силы для граждан из стран с неблагополучным уровнем коронавирусной инфекции.

Министерству информации совместно с Минздравом провести качественную информационную работу с населением по разъяснению мер профилактики, - заключил премьер.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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