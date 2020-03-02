В Казахстане возросли расходы госбюджета

Наибольший рост расходов госбюджета наблюдается в промышленности, архитектуре, градостроительстве и строительной деятельности.

В 2019 году расходы госбюджета возросли на 19%, сообщает zakon.kz со ссылкой на Finprom.

Расходы госбюджета на социальную помощь и социальное обеспечение увеличились на 26% за год.

За январь–декабрь 2019 года расходы государственного бюджета увеличились на 19,3% за год и составили 13,5 трлн тенге. В этот же период 2018 года расходы госбюджета были равны 11,3 трлн тенге, при этом наблюдалось снижение на 9,1% за год.

Среднегодовой рост расходов госбюджета за последние пять лет составил 12,6% в год. Наибольший прирост за этот промежуток времени наблюдался в 2017 году (+32,3% за год).

Наибольшая часть расходов государственного бюджета направлена на социальную помощь и социальное обеспечение: 3,5 трлн тг, или 25,6% от общей суммы расходов.

На образование и здравоохранение из госбюджета было выделено 2,3 трлн и 1,3 трлн тенге соответственно, в сумме расходы увеличились на 16,1% за год.

В ТОП-5 направлений вошли расходы госбюджета на жилищно-коммунальное хозяйство (913,7 млрд тенге), а также транспорт и коммуникации (893,6 млрд тенге).

Наибольший рост расходов госбюджета наблюдается в промышленности, архитектуре, градостроительстве и строительной деятельности: с 35,9 млрд до 69,6 млрд тенге, плюс 94% за год.

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