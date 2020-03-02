Что сделал аким Шукеев за 2019 год

Одним из достижений области можно назвать значительное увеличение бюджета.

26 февраля исполнился ровно год, как на пост акима Туркестанской области был назначен Умирзак Шукеев, передает zakon.kz.

С первых же дней глава региона в числе основных задач обозначил социальное обеспечение, развитие приоритетных направлений экономики, создание благоприятные условия для бизнеса, инвесторов, занятость населения, обеспечение населенных пунктов качественной инфраструктурой.

Одним из достижений области можно назвать значительное увеличение бюджета. Если в 2018-ом году он насчитывал 561 млрд тенге, то в прошлом году — уже 778 млрд тенге.

В Комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года включены разделы по развитию сельского хозяйства, расширению СЭЗ "Туркестан", строительству водохозяйственных и туристических объектов. На проведение 148 мероприятий будет выделен 1 трлн 699,5 млрд тенге. Реализация всех этих проектов должна обеспечить хороший мультипликативный эффект.

Центр притяжения инвестиций

Успешно реализуется задача Главы государства по привлечению инвестиций. В регион направлен 441,2 млрд. тенге инвестиций, в том числе 61,6 млрд. тенге — внешних. В регионе функционируют 9 индустриальных зон и специальная экономическая зона "Turkistan".

Большой инвестиционный потенциал в регионе имеют такие сферы, как агропромышленность, энергетика, в частности возобновляемые источники энергии, и туризм. В Келесском районе российская агрохолдиновая компания "Эко-культура" начала строительство промышленной теплицы на 500 га. Ожидается, что в ближайшие пять лет будет создано свыше 10 тысяч рабочих мест. Это позволит не только обеспечить население витаминной продукцией, но и обеспечить занятость населения.

В Казыгуртском районе для реанимирования завода по выпуску продуктов быстрого приготовления привлечены инвестиции непальской транснациональной компании. Это в свою очередь позволит повысить экспортный потенциал региона.

В рамках "зеленой экономики" в области реализуется 6 проектов. Самый крупный стоимостью 13,3 млрд. тенге — запуск солнечной электростанции мощностью 20 МВт ТОО "EcoProTech Astana" в Сарыагашском районе.

Наша область — лидер в республике по развитию отраслей "экономики простых вещей". В копилке региона — 316 проектов на 60 миллиардов тенге. Добиться этого удалось благодаря слаженной работе областного акимата, банков, финансовых институтов. 104 проекта на 15,2 млрд. тенге уже одобрены.

Драйвер экономики региона — развитие малого и среднего бизнеса. В прошлом году финансирование бизнеса достигло 74,6 миллиарда тенге, что на 16,5 миллиарда тенге больше, чем в предыдущем году. Поддержку получили около 42 тысяч сельхозпроизводителей, реализовано более 5 тысяч проектов.

В результате проведенной работы количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 8,6%, численность занятых в нем - на 7,2, объем продукции — на 32,8 процента.

Доля МСБ в экономике региона увеличилась на 2,7% и достигла 20,4%.

Новые технологии - в аграрный сектор

Поддержку у сельхозпроизводителей нашли инициативы акима области в аграрной сфере. Во-первых, это задача по получению 2-3 урожаев с одного поля. В тандеме с ведущими учеными во всех городах и районах реализовано 107 проектов. В текущем году в каждом сельском округе реализуется по 10 таких проектов. Получается, что всего их 1242.

Еще одна важная инициатива — выращивание на залежных землях бахчевых. В прошлом году с привлечением израильских инвестиций в Ордабасинском районе на 130 гектарах выращены арбузы. Это стало возможным благодаря использования влагосберегающих технологий. Получено 27 тонн семян, которые направлены на экспорт за рубеж.

В этом году данную технологию планируется внедрить на 500 га на участке вдоль трассы Туркестан-Шымкент.

Для обеспечения областного центра продуктами питания стартовал проект по формированию "продовольственного пояса". Мелкие крестьянские хозяйства укрупняются и реализуют крупные инвестиционные проекты. К примеру, в селе Шага города Кентау на базе ТОО "Туркестан Агро XXI" в кооператив (1000 га) объединились 125 хозяйств. На 161 га внедрена технология дождевального полива, приобретена сельхозтехника.

Скоро данный метод будет использован еще на 800 га. В ближайшей перспективе — строительство молочной товарной фермы на 1200 голов КРС.

Всего же в рамках проекта ведется реализация 7 крупных инвестиционных проектов стоимостью 31,6 млрд. тенге по внедрению дождевальной технологии.

В-четвертых, с учетом климатических и географических особенностей в городах и районах реализуются отраслевые проекты. В частности, поддержка будет оказана развитию верблюдоводства. Удалось решить вопрос с предоставлением льготных кредитов на развитие этой животноводческой отрасли. Большое внимание будет уделено переработке верблюжьего молока. Интерес к этому полезному продукту огромный. Достигнута договоренность с ТОО "Golden Camel Group" о приеме верблюжьего молока по 1000 тенге за литр. Это в свою очередь способствовало тому, что все больше хозяйств изъявляют желание заняться верблюдоводством. Так в текущем году планируется приобрести четыре тысячи верблюдов.

На новый уровень выходит и развитие хлопководства. Совместно с Министерством сельского хозяйства создана рабочая группа, разрабатывается специальная программа. Согласной ей планируется модернизировать технологии хлопкоперерабатывающих заводов, увеличить их оборотные средства. Появится возможность рыночного регулирования цены на хлопок. Площади под посевами хлопчатника будут расширяться за счет увеличения поливных земель.

В течение последних десяти лет Ордабасинский, Байдибекский, Отрарский районы и Кентау испытывают дефицит поливной воды. Для решения этой проблемы на правительственном уровне решен вопрос о передаче 6 водохозяйственных объектов в региональную собственность. Это водохранилища Бугунь и Коскорган, магистральные каналы "Туркестан", "Арысь", "Караспан", водозабор "Караспан".

Для их эффективного использования уже создано КГУ "Бөген арнасы". Это и строи­тельство машинного канала водоподачи от реки Сырдарьи протяженностью 53,2 км, водохранилища Кенсай-Коскорган" вместимостью 18 млн. кубометров воды, реконструкция сооружений Шошкакольской системы озер. Предполагаемая бетонная облицовка части Туркестанского магистрального канала позволит сэкономить до 60 млн кубометров поливной воды. Запланирована также реконструкция пришедших в негодность на массиве Арыс – Туркестан 134 скважин вертикального дренажа.

Социальная инфраструктура

Вопросы водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения важны для развития каждого региона страны. Ведь от этого напрямую зависит уровень жизни, проживающих там людей. В нашей области эти вопросы успешно решаются. Для обеспечения жителей качественной питьевой водой на реализацию 103 объектов выделено 13,7 млрд. тенге. В 43 населенных пунктах, где ранее не было водопроводов, началось их строительство. В 12 селах заменены изношенные сети. Все эти меры позволили увеличить показатель обеспечения населения централизованным водоснабжением до 80 процентов (671 населенный пункт).

В этом году на строительство 45 объектов направляется свыше 15 млрд. тенге. Новые водопроводы построят в 26 селах, еще в 12 заменят изношенные сети.

На сегодня город Туркестан лишь на 16 процентов обеспечен канализационными сетями. В ближайшие четыре года планируется полностью решить эту проблему. В частности, разработана документация 10 объектов, которая включена в комплексный план развития.

В дома туркестанцев начал подаваться газ. Исполнилась многолетняя мечта жителей села Темирлан Ордабасинского, аула Жамбыл Мактааральского, села Коктобе, микрорайона "Телемунара" Сарыагашского района. В прошлом году на строительство 54 объектов газоснабжения выделено свыше 19 млрд. тенге. До конца года в эксплуатацию будут сданы 34. На сегодня газифицировано 412 населенных пунктов (48,9%)

До конца года газ получат 39 населенных пунктов. Полностью газифицирован будет и областной центр.

Город-сказка, город-сад

Придание Туркестану статуса областного центра дало мощный толчок для развития, который позволит поднять уровень жизни горожан, а также увеличить поток паломников и путешественников, желающих посетить средневековый город. Никогда за свою многовековую историю священная для каждого тюрка земля на переживала столь стремительных изменений. Масштабное строительство позволило обеспечить работой местных жителей, решить вопрос с инфраструктурой.

Гостям будет на что посмотреть. Сегодня древний город напоминает гигантскую строительную площадку. Он разделен на несколько зон. Развитие каждой из них будет способствовать росту туристической привлекательности города. В духовно-культурном центре, это территория напротив мавзолея Ясави, появились амфитеатр, восточная баня, Дворец бракосочетания, визит-центр историко-культурного заповедника "Азрет Султан", полным ходом идет строительство музея Ясави, областной научно-универсальной библиотеки, центра "Ұлы дала Елі". Украшением города стали музыкальный фонтан, Парк Первого Президента, "Караван". В административно-деловом центре завершено строительство зданий областного акимата, медиацентра, музыкальной школы, ЦОНа, спортшколы олимпийского резерва, 32 многоэтажек.

За прошедший год к социальным объектам и жилым домам, возводимым в административно-деловом центре, подведено 53 км инженерных коммуникаций, в том числе 33,1 км газораспределительных сетей, 1,8 км теплосетей, проложено 4,9 км канализационных труб.

Генеральный план развития Туркестана предполагает формирование зеленого пояса площадью 7700 гектаров вокруг города, который существенно улучшит экологическую обстановку в регионе. Аким области с первых же дней работы активно взялся за озеленение областного центра, которое, уверен он, изменит микроклимат, добавит комфорта. Сотрудники коммунальных служб сажают деревьев и декоративных кустарников. Помогают им в этом деле и сами горожане, принимающие активное участие в субботниках. На 2300 гектарах уже высажено более одного миллиона саженцев разных пород деревьев. Не меньше планируется высадить и в этом году.

Как говорит сам У. Шукеев, он мечтает видеть Туркестан зеленым городом, уютным и комфортным, со своими особенностями. Отвечая на вопрос журналистов, сколько он лично посадил деревьев, глава региона ответил, что их сотни.

Даже за этот небольшой отрезок времени У. Шукеев показал себя, как настоящий хозяйственник. Аким области доказал, что он человека дела. Если взялся за какую то проблему, то пока не найдет пути ее решения, с контроля не снимет. Аким уделяет внимание и внешнему облику городов и районов, состоянию общественного транспорта, благоустройству и ремонту дорог в регионе, строительству социальных объектов.

Расставлены акценты, намечены цели, которые требуют системного подхода и контроля. В октябре в Туркестане состоится саммит глав тюркских стран, который будет способствовать притоку туристов. Это экзамен для всех жителей области. Запланирована также организация масштабных мероприятий, посвященных юбилеям великого ученого Аль-Фарби, поэта Абая, Алтын Орды. Планы грандиозные и вместе мы должны помочь акиму области и его команде воплотить их в реальность.

С. АБДИЖАППАРОВА

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