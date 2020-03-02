Из-за коронавируса между Казахстаном и Китаем приостановили более 30 рейсов

Также принято решение ограничить ряд рейсов в страны, где на сегодня отмечается рост заболеваемости.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев рассказал, что между Казахстаном и Китаем приостановили более 30 рейсов. Это было сделано, чтобы предотвратить распространение коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

Все регулярные рейсы (34 рейса в неделю) между Казахстаном и Китаем приостановлены с 3 февраля 2020 года. По решению межведомственной комиссии, с 1 марта 2020 года сокращено количество регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан – Сеул и Алматы – Сеул с 9-ти до 3-х рейсов в неделю. Рейсы по маршруту Алматы – Тегеран авиакомпании "Mahan Air" приостановлены с 1 марта. Авиамаршрут Нур-Султан – Токио ограничиваем с 2 до 1 рейсов, — сообщил Камалиев.

Также, по его словам, с 5-го марта 2020 года приостанавливается рейс Нур-Султан – Баку, рейс Алматы - Баку ограничивается с 5 до 1, рейс Актау – Баку ограничивается с 7 рейсов до 1 рейса.

Он добавил, что в связи с приостановлением этих рейсов, пассажиры, у которых есть билеты на указанные рейсы, могут с 1 марта оформить возврат билетов по месту их покупки без штрафа и в полном объеме.

Министр напомнил, что с 27 января все 13 регулярных автобусных маршрутов с Китайской Народной Республикой приостановлены.

На казахстанско-китайской границе имеется 6 автомобильных пунктов пропуска, в 2-х из них отсутствует движение. С 10 февраля все водители пересекающие границу с Китаем находятся под наблюдением врачей по месту проживания, — отметил Камалиев.

По железнодорожному транспорту, по его словам, с 1 февраля приостановлены 2 пассажирских поезда: Урумчи – Алматы и Нур-Султан/Алматы – Урумчи.

Все вопросы связанные с коронавирусом находятся на ежедневном контроле совместно с МЗ РК, — заключил Камалиев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!