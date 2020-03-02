Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Я и другие специалисты по всему миру иногда буквально переписываем историю - ученый.

Ученые нашли корабль, пропавший в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Дайверы обнаружили обломки еще в восьмидесятых, но только сейчас удалось выяснить, что это было за судно, передает zakon.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

Торговое судно SS Cotopaxi 29 ноября 1925 года отправилось из Южной Каролины в Гавану. На борту находились груз угля и команда из 32 человек. 1 декабря Cotopaxi сообщил по радио о бедствии, добавив, что корабль лег на бок и набрал воды во время тропического шторма. Судно было официально объявлено утерянным 31 декабря.

Найти точное место крушения удалось морскому биологу Майклу Бартнетту и историку Гаю Уолтерсу.

Мы расследуем кораблекрушения как убийства. У тебя есть тело. Ты пытаешься получить о нем всю информацию, какую можешь. Мы используем целую кучу инструментов, чтобы попытаться опознать эти затонувшие корабли, — говорит Барнетт. — И это — эмоциональные качели, потому что сначала ты радуешься, что твоя теория верна, а потом понимаешь, что это — могильник членов экипажа, которые затонули вместе с судном. Теперь нам предстоит связаться с членами семей погибших и сообщить им о находке.

Барнетт сетует, что паранормальные объяснения того, что происходит с кораблями и самолетами в Бермудском треугольнике, отвлекают от действительно важных моментов.

Я и другие специалисты по всему миру иногда буквально переписываем историю, — говорит он. — И многие из предположений в итоге оказываются неверными. История каждого кораблекрушения — это отдельная сага.

Ранее британские океанографы объяснили пропажу кораблей в Бермудском треугольнике — виноваты огромные волны, образующиеся из-за штормов. Кроме того, в этом регионе велика концентрация неопытных мореплавателей, которые не в состоянии совладать с кораблем в экстремальных условиях.

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