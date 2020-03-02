270 млрд тенге потребуется для развития торговли

Эти деньги необходимы для развития электронной торговли и строительства торгово-транспортной инфраструктуры, модернизации рынков и развития торговых сетей.

Министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании правительства представил концепцию новой госпрограммы развития торговли на 2021-2025 годы, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время проводится работа по оценке необходимого финансирования мер, предусмотренных в концепции. По предварительным расчетам на пять лет необходимо порядка 271 млрд тенге, из них 55 млрд тенге на экспортное страхование и госгарантию; 38 млрд тенге на продвижение экспорта товаров и электронной торговли; 178 млрд тенге для строительства торгово-транспортной инфраструктуры, модернизации рынков, развития торговых сетей, цифровизации торговли. Это в том числе с учетом привлеченных средств инвесторов, - сказал Султанов.

По его словам, целью развития торговли Казахстана на 2021-2025 годы является создание и развитие современной торговой системы, обеспечивающей насыщение рынка качественной продукцией и конкурентоспособность экспортных товаров и услуг.

Перед собой мы ставим цель по достижению семь макроиндикаторов в 2025 году. Самые важные из них это снижение доли теневой торговли в ВДС до 31%, достижение уровня применения национальных стандартов до 75% и увеличение несырьевого экспорта товаров и услуг до 41 млрд долларов, - указал глава ведомства.

Как он добавил, при определении долгосрочной стратегии развития торговли на 2021-2025 годы обозначены семь ключевых задач.

Во-первых, это повышение качества и безопасности продукции. Будут разработаны меры стимулирования отечественных товаропроизводителей для сертификации производств в целях соответствия международным стандартам ИСО. Во-вторых, формирование качественного человеческого капитала в торговой сфере. Третьей задачей является обеспечение оптимизированного цифрового торгового процесса, который позволит вывести из тени недобросовестных предпринимателей. В-четвертых, создание многоформатной торгово-распределительной инфраструктуры. Для этого будет создана сеть оптово-распределительных и агро-логистических центров, которые позволят производителям организовать хранение, упаковку и поставку своей продукции на внутренний и внешние рынки, - перечислил министр.

Пятой задачей является формирование комфортной потребительской среды.

Для снижения уровня теневого бизнеса и стабилизации цен на товары будут приняты меры по стимулированию производства и реализации социально значимых продовольственных товаров. В совокупности меры, предусмотренные в первых пяти задачах, обеспечат рост объема внутреннего товарооборота до 72 трлн тенге. Шестая задача по качественной диверсификации импорта и экспорта несырьевых товаров/услуг позволит повысить долю переработанной промышленной и с/х продукции в их общем экспорте, а также увеличить количество активных экспортеров до одной тысячи. Седьмой задачей является создание благоприятных условий для отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешних рынках, - указал Султанов.

По его данным, в сфере торговли сейчас существуют три основные проблемы.

Это три дефицита - которые препятствуют эффективному развитию внутренней торговли - недостаток современных форматов торговли; нехватка торговых площадей; ограниченность современных складских помещений. Эти проблемы приводят к формированию длинной и непрозрачной цепочки посредников, которая не позволяет доставлять товар от производителя до потребителя по оптимальной цепочке. Как результат, сегодня мы наблюдаем необоснованный рост цен на продовольственные товары и значительные затраты населения на их приобретение, - подчеркнул министр.

Как он заключил, госпрограмма позволит решить эти моменты.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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