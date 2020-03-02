Отменят ли встречу по Сирии в Нур-Султане

На сегодняшний день в МИДе ожидают предложений от стран-гарантов.

Первый вице-министр иностранных дел Шахрат Нурышев ответил о планах проведения переговоров по Сирии в столице Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

"Это было намерение по итогам декабрьской встречи в рамках Астанинского процесса. Но страны-гаранты нам еще не подтвердили конкретную дату. Поэтому мы будем ожидать от них конкретных предложений", — сказал на пресс-конференции в правительстве Нурышев.

Он напомнил, что несмотря на запрет въезда с 5 марта 2020 года, есть исключение для служебных паспортов, дипломатов и официальных делегаций.

Ранее на заседании правительства министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди рассказал, что с 5 марта гражданам Ирана запретят въезд в Казахстан.

11 декабря 2019 года сообщалось, что следующий пятнадцатый раунд международных переговоров по Сирии пройдет в марте месяце 2020 года в Нур-Султане.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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