Как уменьшить вред от курения

Главное оружие против табака — это воля и желание.

Стоит признать тот факт, что человеку достаточно сложно отказаться от курения. Но избавиться от этой вредной привычки никогда не поздно. Сегодня мы хотим поговорить о том, как, соблюдая некоторые правила, можно уменьшить негативное воздействие никотина на организм курящего и снизить риск развития рака, сообщает zakon.kz.

Главное оружие против табака — это воля и желание. Здесь не должно быть никаких запретов, нужно использовать все возможные варианты, которые помогут решить поставленную задачу.

За последнее время мир так сильно изменился, что старые консервативные подходы исчерпали себя, сегодня работает концепции снижении вреда, которая предлагает использовать менее вредную альтернативу для отказа от вредной привычки, - добавила врач, президент ОФ Аман-саулык и эксперт в вопросах общественного здравоохранения Бахыт Туменова.

Способы снижения вреда от курения

1. Не курить сразу после пробуждения

Люди, которые, проснувшись утром, первым делом закуривают сигарету, подвержены риску развитию рака легких, чем те, кто курит минимум через час после сна. Научный эксперимент, проведенный учеными из Медицинского колледжа штата Пенсильвания, показал, что у человека, который закуривает сигарету едва проснувшись, почти в два раза увеличивается и без того высокий риск развития рака, по сравнению с теми, кто воздерживается от курения в течение часа.

2. Не курить натощак

Никотин усиливает выработку желудочного сока, который при отсутствии продуктов для переваривания начинает разрушать слизистую оболочку самого желудка и кишечника. А это чревато нарушением кислотного баланса, развитием гастрита, язвы желудка и 12-перстной кишки.

3. Пить больше воды

Пить больше воды в течение дня. Это позволяет стимулировать работу почек, быстрее выводя токсины из организма и избегая увеличения концентрации никотина в моче.

4. Не курить на голодный желудок

Никотин, растворяясь в слюне и попадая в желудок, раздражает его слизистую, способствует большему выделению желудочного сока и повышению кислотности, что ведет к риску возникновения гастрита, язвы, колита или запора.

5. Умеренно заниматься спортом

Усиленная физическая нагрузка опасна для курильщиков: она ускоряет работу сердца, тогда как никотин сужает артерии, препятствуя оттоку крови от сердца.

6. Больше гулять на свежем воздухе

Прогулка в быстром темпе по парку способствует лучшему газообмену в легких, благодаря чему из них выводится больше токсичных веществ, способных спровоцировать ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь легких).

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