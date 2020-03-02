Вице-премьер об увольнении чиновников после Кордая: Это очень серьезное решение

Вопрос здесь не столько в руководстве, а сколько в отношении тех людей, которые совершили противоправные действия.

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, курирующий в правительстве социальный блок, высказался по поводу увольнения чиновников в Жамбылской области после кордайских событий, передает корреспондент zakon.kz.

Я думаю, вы знаете, что там вопрос не столько руководства, а сколько в отношении тех людей, которые совершили противоправные действия, они все будут привлечены, - ответил в кулуарах правительства Тугжанов на вопрос, будут ли давать оценку и привлекать к ответственности чиновников, которые после кордайских событий покинули свои посты.

По его словам, то, что они были уволены, уже "очень серьезное решение".

Вы знаете, что уже приняты меры. Практически с должности многие уже ушли, думаю, это, наверное, очень серьезное решение, которое было принято в отношении руководства области, - заключил он.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (хулиганство). В ходе массовых беспорядков погибли 11 человек и 43 еще были госпитализированы.

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. "Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны", - написал глава государства.

Позже он также поручил уволить главу полиции Жамбылской области и освободить от должностей заместителя акима области и начальника отдела полиции Кордайского района.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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