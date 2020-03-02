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В Нур-Султане и двух областях объявили штормовое предупреждение 

Вероятность шторма 85-90 %.

Фото : pxhere2 марта 2020, 12:08

В Нур-Султане и двух областях объявили штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Нур-Султане утром и днем 2 марта сохраняется туман. Вероятность шторма 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области 2 марта местами ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %, а 3 марта местами ожидается туман. Ветер западный днем местами 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью и утром 3 марта ожидается туман. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Костанайской области 2 марта местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный местами 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%


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