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Торговые отношения Казахстана с Китаем: возможно падение до 1 %

Безопасность людей важнее, чем экономическая составляющая — Тугжанов.

Фото : express-k.kz2 марта 2020, 12:31

Экономический аспект показателей торговли с Китаем важен, но безопасность людей для нас важнее, сказал на пресс-конференции в правительстве заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент zakon.kz.

По экономическому ущербу премьер-министром даны поручения. Все, кто персонально отвечают за экономику, они этим занимаются. Вопрос экономики важный. Предварительные данные если посмотреть, то только по одному Китаю возможно падение до 1 %. Если учесть долю Китая в мировой экономике 24 %, то это вопрос, который будет касаться многих стран, в том числе и Казахстана. Понимая, экономический огромный ущерб, для нас безопасность людей важнее, чем экономическая составляющая этого вопроса, — сказал Тугжанов.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев добавил, что в последнее время на территорию Китая казахстанские автотранспортные средства заезжают не далее 3 км.

Это таможенные зоны и склады. В сопровождении китайской полиции они заезжают туда, берут груз и возвращаются обратно. По возвращении все водители находятся под наблюдением врачей по месту проживания. Весь маршрут отслеживается. Со стороны Китая была единственная машина - 17 февраля. После этого, с КНР к нам машины не заезжают, — сказал министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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