Мокрый снег ожидается в Казахстане
Прогноз погоды погоды на три дня.
Фото : belprauda.org2 марта 2020, 12:46
В предстоящие трое суток на большей части Казахстана ожидаются осадки, сообщает zakon.kz.
Весна пришла с теплом и без осадков. Но весной погода переменчивая и, уже в предстоящие трое суток с атмосферными фронтами, смещающимися на Казахстан, на большей его части ожидаются осадки, дождь, мокрый снег, гололед и, конечно, туман. После аномально высокой температуры наблюдавшейся в выходные дни в ближайшие дни она немного понизится и станет близкой к норме, - сообщили РГП "Казгидромет".
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