50 инвестиционных проектов на сумму 76,4 млрд тенге реализованы в Туркестанской области

В 2020 году запланирована реализация еще 105 инвестпроектов на общую сумму 410,3 млрд тенге.

Одним из главных условий индустриально-инновационного развития Республики Казахстан является высокая инвестиционная активность. А потому привлечение в экономику инвестиций, как национальных, так и иностранных, входит в число основных стратегических задач, поставленных перед руководителями регионов нашей страны. Ведь именно инвестиции позволяют в полной мере реализовать программы экономического роста, развивать человеческий капитал, внедрять инновации. О том, какие проекты реализуются в данной сфере, и что планируется сделать в обозримом будущем, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал заместитель акима Туркестанской области Меиржан Мырзалиев.

- Сколько инвестиций привлечено в Туркестанскую область в прошлом году, и в каких направлениях они используются?

- Наверное, прежде стоит отметить, что в целом, архитектура привлечения инвестиций в нашем регионе включает региональный Совет инвесторов и экспортеров при акиме области, где рассматриваются проблемные вопросы и обращения инвесторов. Создано новое Управление инвестиций и экспорта, где осуществляется общая координация реализации инвестиционной и экспортной политики, а также в области функционирует фронт-офис для инвесторов и экспортеров "Turkistan Invest" и региональное представительство АО "НК "Kazakh Invest". Кроме того, на веб-сайте "Turkistan Invest" представлена подробная информация о регионе и интерактивная карта для инвесторов.

В течение 2019 года в основной капитал Туркестанской области привлечены инвестиции в размере 442 млрд тенге, что на 39% выше по сравнению с 2018 годом. А что касается направлений использования, то значительная доля инвестиций в основной капитал приходилась на промышленность – 149,6 млрд тг (33,9%), операции с недвижимым имуществом – 73,3 млрд тг (16,6%) и сельское, лесное и рыбное хозяйство – 55,6 млрд тг (12,6%).

В прошлом году при участии фронт-офиса Туркестанскую область посетили 75 инвесторов, в том числе 55 иностранных, которые потенциально могут инвестировать в наш регион 890 млрд тенге и обеспечить рабочими местами 14 262 человек. К настоящему моменту по 18 проектам на сумму 835 млрд тенге приняты решения об инвестировании, из которых 16 проектов с участием иностранного капитала на сумму 810,6 млрд тенге.

-На что будут использованы эти деньги?

- В результате привлеченных инвестиций, в скором времени в нашем регионе появится ряд производств. В их числе, строительство промышленных теплиц (самая крупная из них занимает площадь 500 га), строительство солнечных электростанций, размещение производственной линии низковольтных кабелей, строительство завода по производству железобетонных изделий, производственная линия обуви, декоративных элементов, также запланировано строительство гостиницы и торгового центра, гостиниц и других объектов.

Наряду с привлечением инвестиций, была проделана продуктивная работа по систематизации процесса сопровождения проектов. Так, сформирован перечень реализуемых и прорабатываемых проектов Туркестанской области на 2019-2024 годы, куда вошли 374 проекта на общую сумму 3,4 трлн тенге. Ожидается, что реализация указанных проектов позволит не только достичь, но и превысить целевые индикаторы по привлечению инвестиций в период 2020-2024 годы.

- То есть, пока реализация всех этих инвестиционных проектов только запланирована, или уже есть конкретные результаты?

- "Turkistan Invest" работает по принципу "одного окна": от привлечения инвестора и до полного запуска проекта. Сотрудниками компании устанавливаются тесные контакты с местными и зарубежными предпринимателями, которые заинтересованы в развитии нашего региона.

При участии "Turkistan Invest" к настоящему моменту реализовано 50 инвестиционных проектов на общую сумму 76,4 млрд тенге, с созданием 2 000 рабочих мест, в том числе 7 проектов на сумму 37 млрд тенге с иностранным участием.

Если говорить о них в разрезе отраслей, то в промышленной сфере реализовано 19 проектов на общую сумму инвестиций 23,79 млрд тенге, с созданием 1 326 рабочих мест. В сфере агропромышленного комплекса 5 проектов на сумму 4,34 млрд тенге, с созданием 85 рабочих мест. В сфере туризма 10 проектов на общую сумму инвестиций 6,94 млрд тенге, с созданием 205 рабочих мест. В социальной сфере 13 проектов на сумму инвестиций 18,94 млрд тенге, с созданием 297 рабочих мест. В сфере энергетики реализовано 3 проекта на сумму 22,4 млрд тенге, с созданием 86 рабочих мест.

- Сколько инвестиционных проектов планируется реализовать в текущем году, и в каких именно сферах?

- В 2020 году в Туркестанской области запланирована реализация 105 инвестиционных проектов на общую сумму 410,3 млрд тенге, с созданием 5 107 новых рабочих мест. Из них с иностранным участием 15 проектов на общую сумму 269,4 млрд тенге, с созданием 2 422 рабочих мест.

Если говорить о них в разрезе отраслей, то в промышленной сфере запланирована реализация 49 проектов на общую сумму 51,0 млрд тенге, с созданием 2 033 рабочих мест. В сфере агропромышленного комплекса – 5 проектов на сумму 29,6 млрд тенге, с созданием 510 рабочих мест. В сфере туризма – 15 проектов на общую сумму 12,1 млрд тенге, с созданием 165 рабочих мест. В социальной сфере – 9 проектов на сумму 19,71 млрд тенге, с созданием 78 рабочих мест. В сфере энергетики – 10 проектов на сумму 74,45 млрд тенге, с созданием 258 рабочих мест. В сфере строительства – 17 проектов на сумму 223,4 млрд тенге, с созданием 2 063 рабочих мест.

Владимир Демидов

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