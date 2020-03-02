Жанар Дугалова впервые рассказала, что делает в США, и ответила хейтерам

Сейчас она уже записала пару песен собственного сочинения.

Известная казахстанская певица, победительница «Türkvizyon-2014», экс-солистка группы КешYOU целый год певица провела в Америке, где занималась творчеством, в ее Instagram были фото из спортзала и студий звукозаписи. Артистка никому не рассказывала о жизни за рубежом, но для корреспондента zakon.kz сделала исключение и честно ответила на вопросы не только об Америке, но и своем отношении к использованию фонограммы на концертах, казахстанском кино и реакции на комментарии хейтеров.

- Вы давно не выступали в Казахстане, и мы рады снова видеть и слышать вас на концерте в 12-тысячной Алматы арене как одного из хедлайнеров фестиваля, состоявшегося в субботу.

- Выступление было замечательным. Конечно, я соскучилась по сцене, моя артистическая природа, конечно, сегодня насладилась по полной программе. Любому артисту не хватает энергии, особенно мне. В принципе, у нас очень мало площадок, которые вмещают такое большое количество зрителей. Каждый выход на сцену – это счастье для артиста.

- Сейчас Министерство культуры и спорта РК разрабатывает поправки в Закон «О культуре», где предлагает такую норму о том, что если артист выступает под фонограмму, то он должен об этом сообщить в афишах и при продаже билетов. Как вы думаете, насколько сильно это может повлиять на наш шоу-бизнес?

- Насчет законопроекта я пока не слышала, но мне кажется, он даст свои плоды. Раз разрабатывается такой законопроект, значит, это очень важная проблема для нас, и ничего против я не имею, потому что я живьем петь могу. Даже люди, кто поет под фонограмму, это для них послужит стимулом к тому, чтобы петь живьем чаще, но и аппаратура должна быть соответствующая, хорошая. Я никогда не против петь живьем, если хорошие условия. Но зачастую, если они отсутствуют, приходится прибегать к фонограмме.

- На больших стадионах, наверное, не так просто петь живьем из-за акустики…

- Есть разные способы, например, дабл. Даже, знаете, великие артисты, как Майкл Джексон, записывали live-версию, и это ни для кого не секрет. Когда ты работаешь по 40 минут, по часу, и петь, и танцевать, не у всех хватает здоровья на это. Но только из-за этого вообще не выступать, было бы тоже неправильно.

- Ну а теперь задам вопрос, который интересует многих ваших поклонников. Чем вы, все-таки, занимались последний год в Америке? Хотелось бы узнать.

- Я учусь и параллельно продвигаю свою карьеру. И актерскую, и певческую, и композиторскую, в первую очередь. Я не любитель рассказывать о своих планах, потому что считаю, что нужно вначале получить результат, а потом уже о нем заявлять. Не то, чтобы сглаза боюсь, просто убеждена, что нужно результатом доказывать, а не какими-то наполеоновскими планами делиться.

- Мы видели, что вы работали в студиях звукозаписи. Мы можем ожидать новые песни?

- Конечно, это будут песни на английском языке. Я работаю как композитор там. Конечно, все это касается творчества моего, завязывать с этим делом я не собираюсь. Буду востребована или нет? Не знаю. Но творчество во мне, это моя жизнь, мое призвание и я ему изменять не собираюсь.

- То, что вы записывали в Америке, это будет больше с акцентом на американский рынок или все-таки больше на наш или российский?

- Точно не на российский, наверное, на казахстанский и американский. Я на российскую сцену не рвалась, я себя там не видела. Я пою в основном на казахском языке, и на английском, а на российскую сцену не ориентировалась. Я училась в Москве, можно было бы там как-то что-то, но меня больше театральная жизнь московская интересовала, но она не сложилась в силу того, что я ею не занималась, не развивала. А вот эстрада российская меня никогда не интересовала.

- То, что вы работаете на студиях звукозаписи в Америке, это вас позвали, или вы вышли на них?

- Как-то обоюдно так получилось. Это все через определенные контакты, связи. Конечно же, как обычно происходит? Люди встречаются, начинают работать, видят, удобно ли им работать вместе, как и везде. У меня в жизни все очень мистически происходит, все мои встречи знаковые. И это не исключение. Но пока не буду говорить про планы, пусть сначала все произойдет, потому что, может быть, ничего и не произойдет. По крайней мере, как минимум, будет, о чем вспомнить в старости, рассказать внукам, если они будут (смеется).

- В некоторых изданиях в новостях про вас подогревается тема о том, что в ваш адрес некоторые пользователи соцсетей пишут гневные комментарии из-за фото с афроамериканцами. Как вы относитесь к негативным комментариям в свой адрес?

- Что касается таких вещей, как комментирование национальной принадлежности, это вообще показатель уровня интеллекта человека, его сознания, надо пожелать таким людям удачи, саморазвития и посоветовать читать больше книг.

- Мы видели, что месяц назад вышел ваш новый клип, его идея родилась в Америке или еще на Родине?

- Многие пишут, что я написала слезливую песню и так далее. Я собиралась выпускать быструю песню, но так как все это происходило зимой, я решила это связать со снегом, выбор пал на лирику. Эту песню написала в больнице, года 2 назад, она ни с кем не связана, просто такая старая песня, захотелось именно лирику, это мое, и я делаю это в первую очередь для своего творческого удовлетворения.

- А в Америке уже чему-то научились?

- Путешествуя, человек развивается. Это очень важно. Например, я сама не могу больше 3 месяцев в одной стране находиться, мне кажется, что жизнь проходит мимо меня. Путешествуя, ты знакомишься с новыми людьми, сознание меняется, и нет времени читать комментарии и писать кому-то тем более. Я очень часто путешествую по миру, это самый лучший способ для саморазвития человека. Как гласит пословица, силен не тот, кто много знает, а тот, кто много видел. Мы воспринимаем информацию не только визуально, но и через общение, обмениваясь энергией с другими людьми. Чем больше интересных людей ты встречаешь, тем более интересным человеком становишься сам. Каждый день нужно стараться развиваться.

- Когда мы сможем услышать, увидеть итоги вашего американского вояжа?

- Сейчас я записала пару песен собственного сочинения. Я очень рада, что Всевышний одаривает меня вдохновением, пишу даже на английском языке уже сама, для меня это- другой уровень, сама в себе открываю новые грани, и это классно, потрясающе. Я благодарна жизни за такие возможности, что жива и здорова, могу путешествовать, заниматься любимым делом, творить, сочинять и развиваться как личность, как артистка, как женщина.

- О ближайших планах не спрашиваю, но все-таки, это будет США или Казахстан?

- Только вчера прилетела (в пятницу, 28 февраля – Прим.Авт), сейчас пару дней у меня работа на студии, потом еще пару выступлений и мне нужно возвращаться в Штаты на запись студийную.

- Там, в США, у вас только с музыкой все связано, или что-то актерское?

- И то, и другое, я развиваюсь во всех сферах. Но, в первую очередь, как личность, и это самое главное.

- В казахстанском кино вам предлагают роли?

- Даже сегодня мне звонили, постоянно предлагают, но часто не совпадает по графику. Если это сериал, то это 2-3 месяца нужно находиться. Я всегда была разборчивым человеком в этом плане, но сейчас еще больше. Энергии не так много, как 10 лет назад, и я ее пытаюсь аккумулировать и тратить на то, что действительно стоящее, как мне кажется. Никогда не угадаешь, но у меня очень хорошая интуиция. Предлагают, да, но не всегда мне нравится то, что предлагают. А смысла сниматься, если тебе не нравится, нет. Я не стремлюсь к тому, чтобы меня везде показывали.

- А что-то стоящее, это что для вас?

- Это гениальный сценарий, где я вижу потенциал, понимаю, что фильм может хоть что-то пробудить в человеке. Я бы хотела сниматься в авторском кино, или когда-нибудь в будущем снимать. Я считаю, что этот вид искусства, по крайней мере, хоть какую-то лепту в развитие казахстанского кинематографа может внести, можно как-то заявлять о нашей стране, а просто собирать деньги – не знаю, это временное явление, и мне это не интересно.

- А если предложат одновременно американский режиссер и казахстанский, вы кого выберете?

- (Смеется) Ну смотря какой. Если Тарантино предложит, кто бы мне здесь не предложил, конечно, я пойду к Тарантино, потому что он – один из моих любимых режиссеров и это гений, как можно упустить такую возможность? (улыбается) Пока Тарантино еще не встречала, но мне кажется, скоро я его встречу, потому что мысли материальны, тьфу-тьфу-тьфу. Я верю в чудеса, считаю, что жизнь наша, она, если ты позволяешь происходить, ты сам хороший человек и свою энергию не засоряешь, стараешься содержать мысли свои и душу в чистоте, насколько это возможно, то и Судьба посылает тебе таких людей, такие ситуации, которые помогают развиваться. Реализовываться, и все твои мечты воплощаются в реально. Это звучит, может быть, наивно, но это правда.

- Ну и свое будущее связываете с работой на Родине, или скорее хотите представлять Казахстан в мире?

- Я космополит, весь мир- это мой дом, я везде себя комфортно чувствую, у меня нет такого ощущения, что я где-то иностранка. Я быстро приспосабливаюсь, нахожу общий язык с людьми, представляю себя гражданином этого мира, хотелось бы все-таки что-то такое значимое сделать для своей страны. Буду стараться.

Альберт Ахметов

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