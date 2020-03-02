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Чеснок и горячий чай от коронавируса - Минздрав прокомментировал рассылки

Скорее всего это фейк, за распространение которого мы соответствующее обращение в правоохранительные органы сделаем сегодня - Биртанов.

Фото : knews.kg2 марта 2020, 13:43

Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал распространяемые в соцсетях и месенджерах советы по профилактике коронавируса, передает zakon.kz.

В частности, распространяют совет от экс-министра здравоохранения РК Доскалиева (он ли на самом деле давал советы, неизвестно). В аудиосообщении рекомендуют принимать чеснок на голодный желудок. А китайские врачи советуют постоянно увлажнять слизистую носа. И еще в одной рассылке советуют пить горячий чай.

Что касается мер профилактики мы их ежедневно озвучиваем. Мне неизвестно то, о чем вы говорите, что профессор Доскалиев давал рекомендации. Мало того. Я скажу, что скорее всего это фейк, за распространение которого мы соответствующее обращение в правоохранительные органы сделаем сегодня. Почему? Потому что даже самые безобидные вбросы мы расцениваем как лживые, потому что в данном случае они привязываются к конкретному лицу, - прокомментировал эту информацию Биртанов.


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