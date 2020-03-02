Синод Казахстанского Митрополичьего округа сделал заявление по коронавирусу

В связи с распространением нового коронавируса по планете Синод Казахстанского Митрополичьего округа сделал заявление, передает zakon.kz.

Текст заявления приводится ниже.

Нынешней зимой в разных странах Европы и Азии стремительно распространилось инфекционное заболевание, вызванное особым видом вируса. Наибольшее число заболевших в Китае и Южной Корее. Эпидемия развивается в Италии, Франции, в других странах. Болезнь проникает на территорию государств ближнего Зарубежья. Все мы сопереживаем жителям этих стран и молимся.

Пусть Бог дарует терпение, мужество и мудрость врачам, поможет ученым специалистам в кратчайшие сроки создать лекарства, необходимые для победы над злым недугом.

Благословенный Казахстан в настоящее время не затронут эпидемией. Лучшее средство сохранить себя, своих детей и свои семьи в здравии – четко выполнять указания медицинских работников, направленные на профилактику заболевания.

Будем внимательны по отношению к собственному здоровью и самочувствию наших родных и близких. В случае появления подозрительных симптомов следует проверить свое состояние здоровья, обратившись к врачам, и оградить тех, кто находится рядом, от возможного заражения.