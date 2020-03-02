В Кыргызстане задержаны трое сторонников террористов

Задержанные помещены в СИЗО.

Трое членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* задержаны сотрудниками спецслужб Кыргызстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В ходе проводимых мероприятий по пресечению подрывной деятельности подполья религиозно-экстремистских организаций задержаны члены радикально-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир"*, граждане Кыргызстана К.Э.М., 1993 года рождения, О.У.Ш., 1995 года рождения и гражданин сопредельного государства Ю.Р.О., 1986 года рождения, – отметили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики.

В результате проведенного осмотра места жительства задержанных была обнаружена религиозная литература, а также аудио и видеоаппаратура. Проводится религиоведческая экспертиза.

В настоящее время задержанные помещены в СИЗО Госкомитета нацбезопасности, возбуждено уголовное дело за разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, а также за изготовление и распространение экстремистских материалов.

* Запрещенная в Казахстане террористическая организация

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