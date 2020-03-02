В Иране еще один чиновник умер от коронавируса

В стране от коронавируса скончались 54 человека.

В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади, сообщает zakon.kz.

По информации "Ведомости", чиновник скончался утром 2 марта в больнице "Масихе Данешвари" в Тегеране, куда госпитализировано большинство заразившихся коронавирусом иранцев.

Мирмихаммади родился в 1948 года в городе Кум, был членом парламента Ирана шестого и седьмого созывов. Духовный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи назначил его членом Совета целесообразности в августе 2017 года.

По данным Sputnik, ранее от COVID-19 умерла мать чиновника, сестра старшего священнослужителя аятоллы Шобейри Занджани (дядя Мирмихаммади).

Также ранее сообщалось о смерти бывшего посла Ирана в Ватикане Хади Хосрошахи от COVID-19.

По последним данным минздрава Ирана, в стране от коронавируса скончались 54 человека, число заболевших достигло 978 человек. Среди инфицированных – вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария.

За последние 24 часа было зарегистрировано 385 новых случаев заражения, –отметил представитель иранского минздрава Киануша Джаханпура.

Вспышка коронавируса нового типа (Covid-2019) началась в Китае в конце декабря. На сегодняшний день случаи заражения вирусом зафиксированы в 32 странах.

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