Информация о выплатах из фонда соцстрахования работавшим с 1991 по 2019 годы - фейковая

ГФСС предупреждает всех граждан не доверять информации из неофициальных источников.

Информация о том, что государственный фонд социального страхования (ГФСС) выплачивает по 600 тыс. тенге лицам, работавшим с 1991 по 2019 годы, распространяемая через мессенджеры, не соответствует действительности, передает zakon.kz.

ГФСС предупреждает всех граждан не доверять информации из неофициальных источников, и, кроме того, напоминает, что за рассылку заведомо ложной информации законодательством предусмотрена ответственность, - говорится в сообщении Министерства труда и соцзащиты РК.

Как поясняется, система обязательного социального страхования действует в Казахстане с 2005 года и является дополнительным уровнем поддержки работающих граждан в случаях наступления социальных рисков по утрате трудоспособности, потере кормильца, потери работы, беременности и родов или в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), а также в связи с уходом за ребенком до наступления возраста 1 года.

Во всех вышеперечисленных случаях участник системы соцстрахования получает социальные выплаты из ГФСС в дополнение к социальным пособиям, которые выплачиваются государством.

Актуальная информация о деятельности ГФСС представлена на официальном интернет-ресурсе www. gfss.kz





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