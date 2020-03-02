Назначен руководитель аппарата акима Алматинской области

Им стал Тулеген Сарсембаев.

2 марта на совещании с активом области глава региона Амандык Баталов представил нового руководителя аппарата акима Алматинской области Сарсембаева Тулегена Капсаликовича, передает zakon.kz.

Тулеген Сарсембаев родился в 1968 году. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, Международный казахско-турецкий университет им.Х.А.Яссави по специальностям – экономист, юрист.

Трудовую деятельность начал бухгалтером учебно-опытного хозяйства "Аксай" Алматинского зооветеринарного института.

Работал начальником планово-экономического отдела учебно-опытного хозяйства "Аксай" Алматинского зооветеринарного института, контролером-ревизором, старшим, главным контролером-ревизором, заместителем, начальником отделов управления Комитета государственного финансового контроля по г.Алматы, Алматинской области, главным налоговым инспектором, заведующим сектором, начальником сектора Налогового комитета по Турксибскому району, заместителем председателя Налогового комитета по Турксибскому, Бостандыкскому районам г.Алматы, председателем Налогового комитета по Кызылординской области, начальником Налогового управления по Турксибскому району, Налогового департамента по Жамбылской, Восточно-Казахстанской областям, руководителем Департамента государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, заместителем акима Южно-Казахстанской, Туркестанской областей.

С мая 2019 года руководил Департаментом государственных доходов по Алматинской области.

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