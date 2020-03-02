"Спорттық Алматы": Как волонтеры помогали на Тестах Первого Президента – Елбасы

По инициативе Президента 2020 год был объявлен годом волонтерства в Казахстане.

29 февраля на озере Сайран прошел первый этап "Тестов Первого Президента РК - Елбасы". Жители и гости Алматы разных возрастов принимали участие в зимнем забеге на дистанции 1000 м, 2000 м. и 3000 метров на время. Большую помощь организаторам проекта оказывали алматинские волонтеры. Один из руководителей волонтерской организации "Комек" Оркен Мизам рассказал корреспонденту Zakon.kz о работе волонтеров на спортивном мероприятии.

- По инициативе Президента 2020 год был объявлен годом волонтерства в Казахстане. В связи с этим у нас в стране воплощается в жизнь много интересных проектов. Например, 29 февраля, на берегу озера Сайран состоялся зимний забег. На этом мероприятий мы работаем в качестве волонтеров.

- Оркен, расскажите, как помогают волонтеры организаторам на этом спортивном мероприятии?

- У нас много работы на данном спортивном мероприятии. Например, мы помогаем организаторам, судьям, отвечаем за обеспечение участников забега водой и едой, наши ребята также работают на пункте регистрации спортсменов. Возможно, что наша работа не так заметна, на фоне той большой работы, которую проделывают организаторы проекта "Спорттық Алматы", но и мы вносим большой вклад в проведение мероприятия. Стараемся, чтобы с нашей стороны также все было на высшем уровне.

- Сколько всего волонтеров работает на этом мероприятии?

- Здесь у нас работает 35 волонтеров. Всего же в нашей команде начитывается более 200 человек.

- Какими качествами должен обладать человек, желающий стать волонтером? Имеет ли значение возраст?

- Для того, чтобы стать волонтером возраст не столь важен. Самое главное в нашей работе большое и искреннее желание помогать людям, приносить пользу. В нашем деле важно быть настоящим патриотом. Для таких людей двери нашей волонтерской организации всегда открыты.

Подготовил Альберт Ахметов

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