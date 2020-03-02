Кто победит в борьбе с паводками в Нур-Султане?

Проблема с паводками является сложной и систематичной.

Ежегодно с наступлением в столице первого весеннего тепла над городом непременно нависает угроза паводков. Это опасное природное явление является настоящей головной болью как населения, так и чиновников, передает zakon.kz.

Градоначальники столицы из года в год предпринимают ряд мер по его предотвращению. Какими были эти меры раньше и что делается сегодня в данном направлении?

По информации пресс-службы акимата Нур-Султана, подготовка к паводкам осуществляется заблаговременно.

Например, в 2009 году ранней осенью, после стихийных паводков прошлого сезона, был ускорен процесс строительства защитной дамбы. Еще до начала зимы особое внимание уделялось работам по отсыпке щебня и бутового камня.

Умирзак Шукеев, будучи первым вице-премьером РК отметил, что дополнительная плотина помогла предотвратить опасность. Все же это не давало уверенности на будущие сезоны, потому что стихийность паводков в столице всегда непредсказуема и зависит от целого ряда факторов.

Один из них - количество выпавшего снега. Сколько его выпадет, точно не предскажешь никогда. В те зимы, когда акимом был Имангали Тасмагамбетов, осадков по традиции выпало немало. Тогда в городе в срочном порядке начали ликвидировать незаконно построенные переезды с дамбами и круглосуточно вывозили снег на полигоны. Все эти работы повлекли за собой и ряд негативных последствий. Речь идет о пробках и последующих гневных комментариях жителей города. Наверное, идеально не бывает никогда.

Адильбеку Джаксыбекову как акиму столицы также приходилось принимать ряд молниеносных мер против паводков. Это и отселение людей из зоны риска, и откачка талых вод, и укрепление искусственного гидросооружения, и задействование всей спецтехники, и укрепление действующих дамб. Медлить было нельзя, так как происходил резкий подъем уровня воды в реках Есиль и Нура.

Над уменьшением риска возникновения ЧС работал и Асет Исекешев. Под его руководством реконструировали русло реки Есиль и круглосуточно увозили снег на полигоны.

Стоит отметить, что для расширения русла Есиля было изъято более 100 дачных участков. Как и ранее, причиной столь быстрого и конкретного реагирования стало резкое потепление. Акимом также был доработан и утвержден комплексный план противопаводковых мероприятий.

Сменивший Исекешева на должности акима города Бахыт Султанов продолжил работы по расширению русла рек Есиль и Сарыбулак. Он также проводил работы по очистке действующего канала от озера Майбалык до канала "Нура-Есиль" в районе аэропорта. Из-за потепления в тот сезон, как и в предыдущие, работы велись круглосуточно.

Во всех случаях коммунальные организации в первую очередь уделяли внимание частному сектору и пригородным зонам, которые в этом контексте всегда находятся в эпицентре риска.

Учитывая, что этой зимой в Нур-Султане выпало аномальное количество осадков, акимату под руководством Алтая Кульгинова предстоит также провести масштабные противопаводковые работы. Ведь такой снегопад как в этом сезоне был зафиксирован лишь в 1964 году. Коммунальным службам города, столичному ДЧС, акиму города придется очень постараться, чтобы стихийная опасность миновала столицу или, по крайней мере, не нанесла мощный ущерб. Общественность уже бьет тревогу и делится своими опасениями в соцсетях.

Но, похоже, аким этот вопрос взял под свой контроль и начал незамедлительно действовать. По официальным данным объем вывезенного на полигоны снега перевалил за 5 000 000 кубометров. И это при том, что круглосуточные работы по сбору осадков все еще ведутся. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, продолжаются работы по очистке арычно-лотковых сетей и ливневой канализационной системы, строительство водорегулирующей плотины. Аким лично контролирует состояние дел по данному вопросу. Буквально на минувших выходных Алтай Кульгинов проинспектировал ход работ по возведению насыпной дамбы в паводкоопасном районе рядом с жилым массивом "Коктал", а также статус работ по реконструкции русла реки Ишим.

Возведение и укрепление насыпной дамбы позволит обеспечить беспрепятственный пропуск паводковых вод и защитить не только Центр социального обслуживания "Шарапат", но и близлежащие дома жилого массива "Коктал". Необходимо уплотнить дамбу. Также продолжить работу по реконструкции русла реки Есиль, а именно провести работы по спрямлению русла. Спрямление русла реки позволит запустить воду с реки Есиль по новому руслу, что, несомненно, обезопасит частный сектор, - отметил Алтай Кульгинов.

Кроме того, утвержден режим работы контррегулятора, а в целях обеспечения безопасного пропуска весенних паводковых вод увеличат пропускную способность действующего канала от озера Майбалык до канала "Нура-Есиль".

Насколько эффективным будет результат, покажет время и наступающая оттепель.

Стоит отметить, что проблема с паводками является сложной и систематичной. Это говорит о том, что универсального решения проблемы на текущий момент предложено не было.

Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана

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