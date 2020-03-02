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Трамвай сошел с рельсов в Усть-Каменогорске 

20 февраля в городе уже было зафиксировано сразу три схода рельсового транспорта.

Фото : Виктор Абакумов2 марта 2020, 17:41

В Усть-Каменогорске сошел с рельсов трамвай, сообщает zakon.kz.

По информации YK-news.kz, в ТОО "Транспортная компания Усть-Каменогорска" отказались прокомментировать ситуацию.

20 февраля в городе было зафиксировано сразу три схода рельсового транспорта.


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