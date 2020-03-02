Трамвай сошел с рельсов в Усть-Каменогорске
20 февраля в городе уже было зафиксировано сразу три схода рельсового транспорта.
Фото : Виктор Абакумов2 марта 2020, 17:41
В Усть-Каменогорске сошел с рельсов трамвай, сообщает zakon.kz.
По информации YK-news.kz, в ТОО "Транспортная компания Усть-Каменогорска" отказались прокомментировать ситуацию.
20 февраля в городе было зафиксировано сразу три схода рельсового транспорта.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009830-0b84197478458a052e379ffd76051c28
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...