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В Таразе открылся центр поддержки института семьи "Бақытты отбасы"

С каждой семьей намерены вести индивидуальную работу.

Фото : пресс-служба2 марта 2020, 17:47

В Таразе открылся центр поддержки института семьи "Бақытты отбасы". Гражданам, находящимся в сложной жизненной ситуации, здесь будут оказывать юридическую, психологическую и социальную помощь, передает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, руководитель центра "Бақытты отбасы" Алатауского района Алматы Акмарал Басирова, предприниматель, инвалид первой группы Анар Бексултанова, многодетные матери, лица с инвалидностью и жители города.

Цель центра "Бақытты отбасы" - помощь многодетным, малообеспеченным, неполным семьям, консультирование по вопросам получения жилья, адресной социальной помощи, трудоустройства, другим проблемам. Вся необходимая помощь будет оказываться здесь. Не надо ходить по акиматам, собираться в общественных местах. Здесь вам помогут квалифицированные специалисты: психологи, социологи, юристы. К вашим услугам будет представлена база свободных вакансий, - отметил Бердибек Сапарбаев.

Учреждение объединит государственные услуги и будет оказывать их по принципу "одного окна". С каждой семьей намерены вести индивидуальную работу.

В центре жители Тараза смогут получить пошаговую и системную консультацию и помощь по вопросам здравоохранения, образования, получения жилья, открытия бизнеса, переподготовки, льготного кредитования, трудоустройства и иной государственной поддержки в рамках действующих государственных программ. Матери, желающие начать собственное дело, смогут пройти обучающие курсы кройки и шитья.

На базе центра будет работать общественная приемная акимата области. По графику прием граждан будут вести заместители акима области, руководители управлений и других организаций.

На сегодняшний день в Жамбылской области насчитывается 32,6 тыс. многодетных семей, около 46 тыс. лиц с инвалидностью.


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