Коронавирус ухудшил прогноз роста мировой экономики

Перспективы остаются "крайне неопределенными".

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,4%. В ноябре организация прогнозировала рост мирового ВВП в текущем году на уровне 2,9%, сообщает zakon.kz.

Обзор опубликован на сайте ОЭСР. Аналитики организации ожидают спада глобального ВВП в I квартале 2020 г., в случае затяжной эпидемии COVID-19 прогноз может быть снижен еще сильнее – до 1,5%. Если же распространение коронавируса будет своевременно остановлено, то можно будет ожидать роста глобального ВВП до 3,3% в 2021 г.

Отмечено, что перспективы роста мировой экономики остаются "крайне неопределенными".

Ожидаемый рост ВВП в Китае, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса, снижен на 0,8 п.п. – до 4,9%.

Анонсированные и (впоследствии) реализованные меры, учтенные в прогнозе, помогут поддержать доходы в ближайшем будущем, особенно в наиболее пострадавших компаниях и домохозяйствах, - отмечают аналитики.

Вместе с тем, более обширное распространение коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Северной Америке, а также провал попыток сдержать эпидемию в краткосрочной перспективе "значительно ослабит перспективы".

В этом случае глобальный рост может снизиться на 1,5 п. п. в 2020 году, снизив вдвое прогноз, озвученный до вспышки коронавируса, - подчеркивает ОЭСР.

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