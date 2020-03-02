Регистрацию 449 компаний признали недействительной в Карагандинской области

Контрагентами "лжекомпаний" предпринимаются попытки избежать ответственности путем привлечения внимания общественности через социальные сети и средства массовой информации.

В целях минимизации вовлечения бизнеса в уголовный процесс и переноса акцента к мерам налогового администрирования в 2017 году декриминализирована статья 215 Уголовного кодекса "Лжепредпринимательство". Но, как показывает практика, проблема создания лжепредприятий остается актуальной, сообщает zakon.kz.

Объемы обналичивания средств с 2017 года выросли почти в два раза, сигнализируя о росте объемов "теневой" экономики в республике, что является следствием ослабления администрирования вопросов, выявляемых ранее в рамках статьи 215 Уголовного кодекса.

Учитывая важность вопроса экономической безопасности государства, акценты перенесены на меры налогового администрирования. На сегодняшний день в ходе проведения налоговых проверок исключаются взаиморасчеты по сделкам, которые носят признаки фиктивности.

Однако подобные адекватные меры реагирования государства на рост теневой экономики не удовлетворяют отдельные группы лиц, для которых отмена уголовной ответственности по лжепредпринимательству стала новой вехой в безнаказанном развитии криминальной деятельности, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета Государственных доходов Министерства финансов РК.

Так, в настоящее время в средствах массовой информации муссируются якобы имеющиеся факты масштабного преследования "добросовестных" налогоплательщиков в Карагандинской области органами государственных доходов.

В октябре 2018 года на территории Карагандинской области пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении около 10 лет успешно содействовала субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств, тем самым создавая условия для уклонения от уплаты налогов либо хищения бюджетных средств

Подобные действия осуществлялись 449 компаниями, регистрация которых органами государственных доходов в судебном порядке была признана недействительной. На основании вступивших в законную силу решений суда всем контрагентам выставлены уведомления камерального контроля о необходимости исключения из взаиморасчетов сделок с "лжекомпаниями" и уплате доначисленных сумм по КПН и НДС.

На данный момент контрагентами "лжекомпаний" предпринимаются попытки избежать ответственности путем привлечения внимания общественности через социальные сети и средства массовой информации, создавая ошибочное негативное мнение общественности о якобы имеющемся давлении органов государственных доходов в отношении всего малого и среднего бизнеса.

Но статистические данные говорят о другом. В действительности, в регионе в период с 2017 года направлено только 1 978 исков о признании сделок недействительными. Проведено 228 налоговых проверок налогоплательщиков по вопросу взаиморасчетов с данной группой "лжекомпаний".

То есть, доля лиц, использующих схемы уклонения от уплаты налогов, составляет всего 2,1% в общем количестве действующих предпринимателей региона (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Подобные необоснованные заявления вызывают широкий общественный резонанс и, как следствие, могут вызвать социальную напряженность и дальнейшую эскалацию деятельности обнальщиков, - говорится в сообщении Минфина.

Другим негативным последствием оправдания действий подобных "добросовестных" налогоплательщиков является, то, что это ставит в несопоставимые экономические условия действительно законопослушных налогоплательщиков, составляющих более 90% экономики страны, которые добросовестно уплачивают налоги.

Так, одной из схем является приобретение нелегальных товаров и услуг по заниженной стоимости с дальнейшей легализацией по завышенной стоимости путем использования фиктивных документов "лжекомпаний" с целью сокрытия фактической прибыли. Это позволяет подобным предпринимателям демпинговать, создавая неконкурентные условия честному бизнесу.

К примеру, порядка 350 компаний, выигравших тендера по государственным закупкам на суммы свыше 1 млрд тенге, уплачивают налогов менее 3%. То есть меньше, чем субъекты малого бизнеса, работающие по упрощенной декларации. При этом в целях занижения налоговых обязательств используют услуги лжепредприятий, через которые обналичивают денежные средства и далее используют в коррупционных схемах.

Следует отметить, что в настоящее время работа по противодействию лжепредпринимательству направлена на выявление и привлечение к налогообложению бенефициаров, которые являются фактическими пользователями схем по обналичиванию средств.

Если все налогоплательщики будут ясно понимать, что любые их действия вне правового поля не останутся безнаказанными, независимо от того, какие рычаги давления они будут использовать, то отсутствие спроса на услуги лжепредприятий ликвидирует данный сектор теневой экономики.

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