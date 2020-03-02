Избран председатель правления Аграрной кредитной корпорации холдинга "КазАгро"

Об этом сообщил на своей страничке в Facebook пресс-секретарь АО "Холдинг "КазАгро" Дамир Аспан.

Решением совета директоров Председателем правления АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) Холдинга "КазАгро" избран Баглан Култаев (на фото). Ранее он занимал должность Управляющего директора – члена правления Корпорации, передает zakon.kz.

Об этом сообщил на своей страничке в Facebook пресс-секретарь АО "Холдинг "КазАгро" Дамир Аспан.

Как акционер, Холдинг заинтересован и всецело поддерживает политику открытости и прозрачности. Как уже ранее заявляли, в целях реформирования "КазАгро" утверждена Программа трансформации Холдинга. В рамках реализации данной задачи идет процесс принятия корпоративных и организационных решений.

В соответствии с действующим законодательством и принципами корпоративного управления разграничены полномочия акционера, Совета директоров и правления акционерного общества. В частности, прекращение полномочий Председателя правления относится к компетенции Совета директоров. Тем самым, прекращение полномочий теперь уже бывшего Председателя АКК Дарибаева М. было ранее запланированным мероприятием, которое было утверждено на очередном заседании, - сообщил пресс-секретарь.

Также он добавил, что Мурат Аманкельдиевич переходит на работу в Холдинг.

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