Эксперт рассказал подробности о воинской части, откуда похитили оружие

Бригада активно принимает участие в различных учениях, в том числе проводимых в единой системе ПВО стран СНГ, где показывает хорошие результаты.

Новость о том, что под Шымкентом солдат сбежал из воинской части, прихватив арсенал оружия наделала много шума. Солдат был задержан, командира дивизии взяли под стражу, было возбуждено несколько уголовных дел. Своим мнением о произошедшем поделился ветеран войск ПВО, генерал-майор Владимир Бондаренко, заместитель Главнокомандующего СВО по ВиСПР с 1998 по 2005 годы, сообщает zakon.kz.

Владимир Петрович, добрый день. Спасибо, что смогли уделить нам время. На прошлой неделе в Армии Казахстана произошло чрезвычайное положение – военнослужащий ушел в самоволку и прихватил с собой оружие с боеприпасами. Как вы можете это прокомментировать?

К сожалению, печальный случай произошел в подразделении, дислоцируемом в населенном пункте Бадам - хищение оружия. К тому же это сделал не простой военнослужащий, а должностное лицо суточного наряда, которое имело ключи от оружейной комнаты, доступ к оружию и конечно пользовался некоторыми полномочиями, предопределенные Уставом Вооруженных сил. Я думаю, это и помогло ему совершить преступление и не вызывать подозрения в свою сторону. Это происшествие требует всестороннего расследования со стороны вышестоящего командования. Необходимо вскрыть причины происшествия и сделать правильные выводы.

Почему такого человека допустили к оружию, неужели нельзя было предвидеть его преступные действия?

Насколько мне не изменяет память, к несению суточных нарядов допускаются наиболее подготовленные и ответственные военнослужащие, кем себя и позиционировал преступник, как мне рассказали товарищи. Он был не рядовым и тем более не "срочником", а контрактником, младшим сержантом. Увы, к людям в голову не залезешь, бывают вот такие люди, а где их нет? Как говорится, в семье не без урода. К тому же, нужно понимать, что такие люди имеют скрытое мотивационное поведение, которое порой сложно распознать. То есть он себя ведет вполне естественно, ничем не отличается от остальных, никаких признаков в поведении, которые бы позволили обратить

на него внимание, не подает, но при этом вынашивает у себя в голове что-то противоправное. В моей практике не раз встречались такие люди. К несчастью, их выявить крайне сложно.

Тут еще необходимо учитывать – кто сейчас идет служить в армию, и среди них, я вам скажу, много таких, которые не соответствуют требованиям. У многих молодых людей произошла переоценка ценностей, на первый план выступает материальная сторона любой профессии. Более того, я вам скажу, что многие идут служить, чтобы как-то прожить, заработать деньги, иметь постоянную работу, много тех, кто не нашел себя "на гражданке". Но военная служба – не из легких занятий, а зарплаты небольшие, нагрузки тяжелые. Отсюда и вытекают потом различные правонарушения и происшествия. И винить сразу начальников и командиров в том, кого они взяли в армию или почему плохо воспитывают, не всегда правильно. К тому же, нынешняя молодежь, сегодня стремится идти в структуры, где есть какие-либо привилегии, статус, полномочия или высокие заработные платы.

К сожалению, в период призыва на военную службу комплектование армейских частей остается по остаточному принципу, а выпускников учебных заведений Министерства обороны, не редко по фамилии и заранее определяют в другие силовые структуры. Хотя должно быть наоборот. Думаю нашему высшему руководству нужно обратить на это внимание и серьезно задуматься.

Министерство обороны – одно из серьезных и самых больших ведомств Казахстана, с огромным количеством людей, вооружения и военной техники, наличием сложных и высокотехнологичных систем, требующих профессионального обращения. К тому же много сфер жизнедеятельности в Вооруженных силах Казахстана связано с риском. Поэтому в армии должны служить лучшие.

Насколько мы знаем, случай произошел в подразделении противовоздушной обороны, которая призвана защищать воздушное пространство Казахстана от врага. Как вы считаете, какие требования должны быть к тем, кто там служит?

Абсолютно верно. Это воинская часть противовоздушной обороны, основной задачей которой является охрана воздушного пространства, и это само по себе уже серьезно. Такие подразделения несут круглосуточное боевое дежурство, именно боевое, а это существенно отличается от обычного дежурства. Поэтому в таких подразделениях должны служить соответствующие специалисты и профессионалы, к которым предъявляются особые требования. Они должны быть способны за короткий промежуток умело использовать имеющиеся на вооружении системы обнаружения и поражения противника, и обладать глубокими техническими познаниями.

А вообще, на подготовку и обучение таких специалистов уходит много времени. Они, можно сказать, штучный экземпляр.

Можно ли утверждать то, что в этой части полностью отсутствовал контроль хранения оружия со стороны начальников?

Однозначно, нет. Но раз такое случилось, значит, все-таки со стороны командования части были допущены какие-то упущения. Точку в этом вопросе поставит следствие и суд. Тем более, насколько мне известно, сегодня помещения, где хранится оружие оборудуются в противодиверсионном отношении и оснащаются специальной светозвуковой сигнализацией, а также металлическими дверями и решетками на окнах. Из всего этого вывод один: военнослужащий, похитивший оружие, тщательно готовился к преступлению, пользуясь тем, что заступает на дежурство, где он получает доступ к месту хранения оружия.

Несомненно, сам факт хищения оружия является следствием личной недисциплинированности и ненадлежащего исполнения должностных обязанностей отдельных должностных лиц, по чьей вине произошло данное преступление. В подобных случаях совершению преступления способствуют высокие нагрузки, постоянство и однообразие выполняемых действий, что притупляет бдительность и вызывает психологическую усталость.

По своему опыту знаю – если военнослужащему приходится по несколько раз в неделю заступать в суточный наряд, дежурство, что называется "через день на ремень", то бдительность и внимание неизбежно притупляются.

Почему так происходит?

Зачастую это следствие сокращения штатной численности подразделений и частей, в целях экономии бюджетных средств. Кстати, и состояние защищенности воинских частей, ограждений, технических средств охраны – как правило, связано с финансированием, но главное – человеческий фактор.

Насколько эта бригада ПВО способна защитить воздушное пространство?

Оценивать готовность бригады нужно:

- по выполнению поставленных учебно-боевых задач;

- несению боевого дежурства;

- обнаружению и сопровождению воздушных целей;

- выполнению задач на тактических учениях с боевой стрельбой;

- сохранности материальных средств;

- морально-психологического состояния личного состава и воинской дисциплины.

С этой задачей бригада насколько я знаю, справляется хорошо и вполне способна обеспечить охрану воздушного пространства.

Как-то от своих коллег, которые до сих пор еще служат, я узнал, что в прошлом году Министр обороны посещал штаб бригады ПВО в городе Шымкенте, где проверял деятельность бригады. Говорят, в ходе доклада на командном пункте остановил докладчика и неожиданно отлучился. Как потом выяснилось, он скрытно дал команду местной авиабазе внезапно поднять в воздух вертолет с целью проверить готовность систем обнаружения и поражения. После этого он вернулся обратно и буквально через 1-2 минуты, на командный пункт поступило сообщение об обнаружении летательного аппарата, а это означает, что цель была своевременно обнаружена, а средства поражения приведены в боевую готовность.

Также мне известно, что бригада активно принимает участие в различных учениях, в том числе проводимых в единой системе ПВО стран СНГ, где показывает хорошие результаты, а личный состав неоднократно поощрялся. Поэтому не все так и плохо в этой части, а данное чрезвычайное происшествие, я уверен, послужит хорошим уроком для командиров.

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