Митинг в Бишкеке разогнан – ранен милиционер

Рейдовые мероприятия будут идти всю ночь, - сообщил заместитель министра внутренних дел КР Алмаз Орозалиев.

Милиционеры разогнали участников митинга в поддержку экс-депутата Садыра Жапарова, сообщает zakon.kz со ссылкой на akipress.org.

⠀

С утра 2 марта на площади сторонники политика требовали его освобождения.

⠀

В 18:20 милиция начала разгон митингующих. Люди разбежались.

В результате беспорядков был ранен милиционер. Как сообщил начальник медицинского управления МВД Нурдин Медеров, в милиционера попал камень.



По его словам, пока нет точных данных, сколько сотрудников ОВД пострадали. На месте дежурили две бригады скорой помощи, но никто не обратился за помощью к медикам.



Как сказал заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев, все прошло в рамках закона.

После того, как они начали перекрывать дорогу, наши сотрудники начали оттеснять их.

На вопрос, сколько человек задержали, он затруднился ответить.

Рейдовые мероприятия будут идти всю ночь, добавил Орозалиев.

На 18:30 на площади Ала-Тоо не осталось митингующих.

По информации Радио Азаттык ранее брат Садыра Жапарова просил митингующих разойтись.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!