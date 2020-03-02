Аферист оформил 17 кредитов на доверчивых шымкентцев

Он выдавал себя за сотрудника госучреждения и обещал помочь с оформлением выплат многодетным матерям, инвалидам и малообеспеченным семьям.

Мошенник обманул семнадцать доверчивых граждан в Шымкенте. Сейчас он на скамье подсудимых, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Аферист выдавал себя за сотрудника госучреждения и обещал помочь с оформлением выплат многодетным матерям, инвалидам и малообеспеченным семьям.

Пострадавшие отправляли ему фото удостоверения личности и 20-значный номер банковских карточек и вместо денег получали кредит на свое имя.

Мужчина оформил онлайн-займы на разные суммы в микрокредитных организациях.

Все потерпевшие одновременно обратились в полицию. Им причинен ущерб в пределах 1 миллиона 400 тысяч тенге. В настоящее время ведется досудебное расследование по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, - говорит руководитель пресс-службы ДП города Шымкента Асель Саденова.

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