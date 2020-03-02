Осужденным за пытки экс-сотрудникам колонии смягчили приговор

Основанием для этого стало то, что они принимали менее активное участие в совершении пыток, в ряде случаев обращались к коллегам-сотрудникам с просьбами прекратить избиение осужденных.

Двоим экс-сотрудникам учреждения АП 162/3 снижен срок лишения свободы до минимального, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

В марте прошлого года началось разбирательство по делу о пытках с участием сотрудников павлодарской колонии. На скамье подсудимых оказались 11 сотрудников органов уголовно-исполнительной системы (УИС) и четверо заключенных. Всех их обвиняли в пытках 26 осужденных, прибывших в Павлодар из Карагандинской области. Осужденных жестоко избивали и подвергали моральному унижению.

Приговор павлодарского городского суда №2 в отношении в отношении восьмерых бывших сотрудников учреждения АП-162/3 и шести добровольных помощников администрации учреждения, за совершение в июне 2016 года пыток, был признан законным.

Проверяя обоснованность приговора, судебная коллегия пришла к выводу, что всем осужденным суд справедливо назначил наказание в виде лишения свободы с учетом тяжести преступления, последствий нравственных и физических страданий 26 потерпевших и наступлении по неосторожности смерти Муратбекова, - сообщил председатель судебной коллегии по уголовным делам Муратгали Акетай.

Снижен срок лишения свободы до минимальной двоим осужденным - Токибаеву по статье 146 ч.3 УК РК - до пяти лет и Жабагину по статье 146 ч.2 УК РК - до четырех лет лишения свободы. Основанием для этого стало то, что Токибаев и Жабагин принимали менее активное участие в совершении пыток, в ряде случаев обращались к коллегам-сотрудникам с просьбами прекратить избиение осужденных.

25 человек разъехались по областям, каждый из них унес обиду на Павлодарскую область, в том числе на работников учреждения АП №162/3 и в целом на ДУИС. Кто ранее отбывал уголовное наказание, говорят, что ни разу не испытывали такого беспредела, который с ними произошел в этом учреждении по прибытии из города Балхаша. Это все подтверждается актами экспертизы, - отметил судья областного суда Гумар Суханкулов.

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