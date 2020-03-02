Путин предложил закрепить в Конституции брак как союз мужчины и женщины
В последний день принятия поправок в Конституцию президент РФ внес в Госдуму свои предложения.
Фото : kremlin.ru2 марта 2020, 20:42
Президент РФ Владимир Путин предложил закрепить в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
В последний день принятия поправок в Конституцию и в первый день Великого поста президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму свои предложения. Они изложены на 24 страницах. Для меня же самым важным является предложение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. И я рад, что эта поправка появилась за подписью главы государства, - сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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