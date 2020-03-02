Не всем в Арыси выплатили компенсацию – предприниматели ждут проверки

В местной палате предпринимателей говорят, для выплаты компенсации всем не хватает еще 400 миллионов. Где их взять и когда люди их все-таки получат, никто не знает.

Более 60 предпринимателей Арыси заявили, что так и не получили компенсацию после июньского ЧП. В фонде, который выплачивал компенсации, говорят, что денег больше нет, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

По словам предпринимателя Мухамеджана Сапарханова, ущерб своему кафе он оценивает не менее чем в 50 миллионов тенге. Оценочная комиссия – в два раза ниже. Но и этих денег не дают.

Если хотя бы эти 25 миллионов выдали 8 месяцев назад, это было бы огромной помощью! Я хоть как-то начал бы работать. У меня три кредита, а работать невозможно! И что делать? – спрашивает Мухамеджан Сапарханов.

После июньского ЧП в Арыси город восстанавливали всей страной. На ремонт 465 коммерческих объектов собрали миллиарды тенге. Но на всех не хватило. Больше 60 местных предпринимателей денег так и не увидели. А список тех, кто получил, вызывает вопросы.

Я сам живу по Байтурсынова. Здесь есть по Байтурсынова 70 какой-то номер, там вообще жилой дом! Я не знаю, где так кафе какое, это. Я вот некоторые адреса проехал, посмотрел специально, что там находится, по этим адресам, но там нет заведений даже. Частный дом это. Я не знаю! – говорит предприниматель Анатолий Рунков.

Претензии арысские предприниматели высказывали и местному акиму, и областным чиновникам. Даже вешали плакаты на свои разрушенные здания, чтобы о проблеме узнали приезжающие на проверку люди из министерств. Пока никакого результата. Виновными в своей проблеме бизнесмены считают фонд "Менің атамекенім", который и занимался выплатами. Но там говорят, что работали только в качестве финансового оператора. Все списки, кому и сколько платить, составляли арысские чиновники и члены комиссии.

Куда ушли 3 миллиарда 97 миллионов тенге? Они ушли на 403 объекта. Еще на 62 объекта у нас денег нет. На счету нет – как мы выплатим? Куда, кому и как выплачены деньги, мы предоставили все сведения, отчеты и в канцелярию премьер-министра, и компаниям, которые жертвовали средства, - задается вопросом директор ОО "Менің атамекенім" Ляззат Шынгысбаева.

В местной палате предпринимателей говорят, для выплаты компенсации всем не хватает еще 400 миллионов. Где их взять и когда люди их все-таки получат, никто не знает. А возмущенные владельцы разрушенных объектов требуют тщательно проверить, кому же деньги все-таки выплатили. По их мнению, на это стоит обратить внимание прокуратуре.

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