Пассажир упал на рельсы метро и погиб

Чтобы извлечь пострадавшего, было снято напряжение контактного рельса.

Пассажир упал под прибывающий поезд на станции московского метро "Домодедовская" в Москве, сообщает zakon.kz.

Чтобы извлечь пострадавшего, было снято напряжение контактного рельса. Движение поездов от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово" прервалось.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами, сообщается на странице московского метрополитена в Twitter.

На Замоскворецкой линии (2) нет движения поездов от станции «Алма-Атинская» до станции «Орехово» из-за пассажира на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. — Московское метро (@MetroOperativno) March 2, 2020

Позднее стало известно, что мужчину спасти не удалось.

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