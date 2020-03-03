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Пассажир упал на рельсы метро и погиб

Чтобы извлечь пострадавшего, было снято напряжение контактного рельса.

Фото : KudaGo.com3 марта 2020, 01:45

Пассажир упал под прибывающий поезд на станции московского метро "Домодедовская" в Москве, сообщает zakon.kz.

Чтобы извлечь пострадавшего, было снято напряжение контактного рельса. Движение поездов от станции "Алма-Атинская" до станции "Орехово" прервалось.

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами, сообщается на странице московского метрополитена в Twitter.

Позднее стало известно, что мужчину спасти не удалось.


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