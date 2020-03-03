Кадры разгона демонстрации в Бишкеке сняли с дрона

По разным подсчетам на площадь Ала-Тоо вышли около двух тысяч человек.

В Бишкеке прошел митинг в поддержку экс-депутата под стражей Садыра Жапарова. Его сторонники требовали освободить осужденного политика, сообщает zakon.kz.

По разным подсчетам на площадь Ала-Тоо вышли около двух тысяч человек. После того как они выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями, один из них пострадал.

Sputnik Кыргызстан с помощью дрона снял видео разгона демонстрантов.

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