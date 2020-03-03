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ВОЗ сообщила о распространении коронавируса в 64 странах вне Китая

По данным на 2 марта, за сутки число государств с заболевшими коронавирусом возросло на шесть.

Фото : тренд3 марта 2020, 06:34

По данным ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения новым коронавирусом за пределами Китая зафиксированы уже в 64 странах, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 1598 и достигло 8774, - сообщили в ВОЗ.

Всего случаи заражения за пределами КНР на данный момент зафиксированы в 64 странах.

Общее число смертей - 128, причем за сутки от COVID-19 скончались 24 человека.


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