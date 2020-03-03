ВОЗ сообщила о распространении коронавируса в 64 странах вне Китая
По данным на 2 марта, за сутки число государств с заболевшими коронавирусом возросло на шесть.
Фото : тренд3 марта 2020, 06:34
По данным ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения, случаи заражения новым коронавирусом за пределами Китая зафиксированы уже в 64 странах, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.
Число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 1598 и достигло 8774, - сообщили в ВОЗ.
Всего случаи заражения за пределами КНР на данный момент зафиксированы в 64 странах.
Общее число смертей - 128, причем за сутки от COVID-19 скончались 24 человека.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009871-56a9169b3837dd0f11d8eb3f147c2783
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...