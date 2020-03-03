Назван простой способ продлить жизнь букету цветов

Помогут водка, минеральная вода в вазах, а также правильный уход за растениями.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, как продлить жизнь цветочных букетов и сохранить ощущение праздника, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Восьмое марта – один из самых цветочных дней в году. Розы, тюльпаны, нарциссы, мимозы – выбор огромен и зависит лишь от вкусовых предпочтений и фантазии дарящего. Чтобы цветы дольше оставались свежими, многие добавляют в воду сахар, аспирин, жидкость для мытья посуды и даже отбеливатель для белья.

В большей части народные средства для продления жизни цветов – это байка. Лучший выход – это свежие цветы, чистая ваза, хорошая вода и косой срез. Но бывают и растения-алкоголики, которые будут жить дольше, если добавить в воду алкоголь, рассказала в интервью президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Единственное, что положительно действует на цветы, в особенности на срезанные орхидеи – небольшое количество алкоголя в воду. Это действительно растение-алкоголик, стоит добавить буквально 20 грамм водки, и орхидея будет стоять дольше. Сахар – это питательная среда для бактерий, которые будут убивать цветок. Аспирин – неэффективно, – считает Валентина Сафронова.

Еще один секрет – минеральная газированная вода, поделилась президент Ассоциации российских флористов.

В минералке есть углекислый газ, который при взаимодействии с растением продлевает их жизнь. Можно добавлять минеральную воду вместо обычной из-под крана, – рассказала Валентина Сафронова.

Кроме того, нельзя ставить букет на сквозняке, около батареи и рядом с фруктами. Также нужно убирать из букета повядшие цветы.

Сквозняки не любит любое живое существо. Срезанный букет ни в коем случае нельзя ставить около батареи, потому что жаркий воздух высушивает растение. Недаром в цветочном магазине цветы хранятся в холодильнике. Не рекомендуется ставить фрукты рядом с цветами: газы, которые выделяют фрукты, гибельно влияют на растения, – рассказала Валентина Сафронова.

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