Японские власти призвали не создавать дефицита туалетной бумаги

В японских социальных сетях распространились слухи о том, что туалетная бумага может пропасть, поскольку ее якобы в основном завозят из Китая.

Правительство Японии призывает население не поддаваться ажиотажному спросу на туалетную бумагу, реального дефицита которой в стране не имеется, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио после заседания правительства министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма.

Туалетная бумага практически целиком производится внутри страны, имеются ее достаточные запасы. Хотелось бы призвать к тому, чтобы ее покупали спокойно, без ажиотажа, - рассказал он.

Министр также сообщил, что правительство оказывает экономическую помощь предпринимателям в наращивании производства защитных медицинских масок.

Они действительно оказались в дефиците из-за распространения заражений коронавирусом, поскольку до 80% масок в Японии завозились из Китая, импорт откуда сейчас резко упал. С конца прошлой недели в японских социальных сетях распространились слухи о том, что точно так же может пропасть и туалетная бумага. Утверждалось, что ее производят из того же сырья, что и медицинские маски, и тоже в основном завозят из Китая.

Эта информация уже была неоднократно официально опровергнута как деловыми кругами, так и правительством, однако ажиотажный спрос на туалетную бумагу в Японии сохраняется, в магазинах ее мгновенно раскупают. В Японии с населением чуть менее 127 млн человек ежегодно производится более 1 млн тонн туалетной бумаги.

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