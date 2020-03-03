Что значат меры поддержки после AQR для вкладчиков банков

Риски для вкладчиков банков-участников AQR отсутствуют вследствие того, что уровень достаточности капитала по итогам всех реализованным мер у всех банков выше требований регулятора.

Нацбанк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) озвучивая итоги оценки качества активов (AQR) заявили, что по результатам оценки как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, участвовавших в AQR, дефицита капитала нет, а значит и нет рисков для вкладчиков.

Риски для вкладчиков банков-участников AQR отсутствуют вследствие того, что уровень достаточности капитала по итогам всех реализованным мер у всех банков выше требований регулятора, - отметил заместитель председателя АРРФР Смоляков.

С учетом мер со стороны регулятора, правительства и АРРФР – банки, нуждающиеся в доформировании провизий, получили неденежную гарантию от Фонда проблемных кредитов. Она является в том числе подтверждением, что все меры по улучшению качества активов банков будут исполнены.

Вместе с тем на принципах солидарного участия акционеры этих банков в ближайшее время внесут личные деньги в капитал банка, путем дополнительного размещения акций. В совокупности эти меры дают уверенность клиентам банков в дальнейшем повышении устойчивости финансовых институтов.

В пятницу были озвучены результаты и из хороших новостей – я надеюсь, что теперь не будет сомнений в устойчивости рынка Акционеры и государство полностью гарантируют надежность и финансовую устойчивость банков, - считает глава Евразийского банка Валентин Морозов.

По его словам, проведение AQR по международным, более строгим стандартам, обеспечивает банковской системе, включая Евразийский банк, максимальную прозрачность для вкладчиков, партнеров и инвесторов. AQR проводился по самым жестким требованиям.

Результаты AQR должны снять и вопрос и к стабильности финансовых институтов. В последние годы на рынке развернулись дискуссии относительно доверия к банкам и их устойчивости. Именно поэтому, проведение AQR было критически важным для банковской системы.

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