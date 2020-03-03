"Затоптали в клубе". В полиции Караганды высказались о деле

27 февраля уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления, в настоящее время прокурором проверяется законность принятого решения.

В Департаменте полиции Карагандинской области прокомментировали инцидент в ночном клубе Караганды, когда во время концерта российской группы "Слот" две девушки получили серьезные травмы в результате падения незакрепленного должным образом прожектора, сообщает zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, в социальных сетях и республиканских информационных агентствах опубликован материал под названием "Карагандинку затоптали во время концерта известной группы".

По данному факту сообщаем, что 5 сентября 2019 года в ночном клубе "5 угол" во время проведения концерта на двух девушек 1994 и 1995 г.р. упало световое оборудование с телескопической стойкой, которое было установлено в зале. Досудебное расследование начато по ст.306 ч.2 УК РК (выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследованием установлено,что в результате проведенных судебно-медицинских экспертиз двум девушкам причинен средний и тяжкий вред здоровью. По уголовному делу допрошены очевидцы, организаторы и установщики светового оборудования. Установлено, что стойка, на которой крепилось оборудование к полу, стояла на треноге, к полу или стене дополнительными креплениями не прикрепляется. В результате массового скопления людей стойка была задета одним из неустановленных посетителей, и потеряв равновесие, упала на потерпевших. 27 февраля уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В ведомстве дополнили, что в настоящее время прокурором проверяется законность принятого решения. Потерпевшим разъяснено право обратиться в суд для взыскания морального и материального ущерба с организаторов мероприятия и организации устанавливающей световое оборудование.

Ранее одна из пострадавших, карагандинка Виктория Забулика, на своей странице в Инстаграм разместила информацию о том дне. ЧП произошло 5 сентября 2019 года, однако только сейчас дело предали широкой огласке. Виктория намерена добиться справедливости. Карагандинка говорит, что в тот день на концерт пришла поздно, и пробыла в переполненном зале всего 10 минут. Откуда на нее упал прожектор, она не поняла. Сразу же от удара потеряла сознание.

У девушки диагностировали сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области слева, ушибленную рану спинки носа, ушибы и кровоподтеки губ. Было рассечение на внутренней стороне губи и на голове, нос пришлось зашивать. На следующий день карагандинка обратилась с заявлением в полицию.

На протяжении полугода шло расследование, нас просили не распространяться и обещали, что дело закончится судом. Сначала не могли найти виновного. Потом сказали, что виноват человек, по имени Андрей, который устанавливал оборудование. Следователь предлагал нам пойти на мировую, мы встретились. Андрей себя виноватым не считает. Я озвучила сумму в 1 миллион тенге. Это деньги, которые были потрачены на реабилитацию, оплату адвокату, утраченный доход, так как я какое-то время не могла работать и моральный ущерб. После этого со мной никто не связывался. Следователь очень тяжело отвечает на задаваемые нами вопросы, никакой точной информации нет. А несколько дней назад он нам и вовсе сказал, что состава преступления нет, суда не будет! - рассказала девушка.

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