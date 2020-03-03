Миротворческому полку Казахстана - 20 лет

Ежегодно казахстанские миротворцы принимают участие в международных учениях "Степной орел" и "Нерушимое братство".

Торжественное мероприятие в честь 20-летия казахстанского миротворческого полка состоялось в воинской части в г. Капшагае, сообщает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие командование Десантно-штурмовых войск, ветераны миротворческих миссий, представители городского филиала партии Nur Otan, личный состав миротворческого полка и члены их семей.

- Миротворцы – это не только защитники, это еще и созидатели, - подчеркнул командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Каныш Абубакиров. - В их задачи входит и разрешение различных кризисных ситуаций на планете, и поддержание мира, и восстановление стран после разрушительных конфликтов.

История полка берет свое начало с формирования казахстанского миротворческого батальона. С августа 2003 года по октябрь 2008-го инженерно-саперный отряд КАЗБАТа выполнял миротворческую миссию в Ираке в составе Стабилизационных сил коалиции. За время миссии было проведено девять ротаций, задействовано около 300 военнослужащих Вооруженных Сил РК.

С 2018 года казахстанские миротворцы принимают участие в миротворческой миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе индийского батальона "ИндБат" и уже зарекомендовали себя как настоящие профессионалы. Сегодня в Ливане находится 3-я миротворческая рота, на смену ей готовится 4-я рота.

Ежегодно казахстанский миротворческий полк принимает участие в международных учениях "Степной орел" и "Нерушимое братство", где совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Англии, Германии, Италии, России, США, Турции, Франции и других стран совершенствует свои профессиональные навыки, перенимая мировой опыт в области миротворчества.

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