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В Казахстане планируют реорганизовать Пограничную службу

Также службу ждет переименование.

Фото : Khabar.kz3 марта 2020, 11:37

На портале "Открытые НПА" размещен проект указа Президента "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности", передает zakon.kz.

Документ предусматривает реорганизацию и переименование республиканского государственного учреждения "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".

Подробности не разглашаются.

Публичное обсуждение документа продлится до 17 марта.


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