В Казахстане планируют реорганизовать Пограничную службу
Также службу ждет переименование.
Фото : Khabar.kz3 марта 2020, 11:37
На портале "Открытые НПА" размещен проект указа Президента "О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности", передает zakon.kz.
Документ предусматривает реорганизацию и переименование республиканского государственного учреждения "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан".
Подробности не разглашаются.
Публичное обсуждение документа продлится до 17 марта.
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